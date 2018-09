La productividad vuelve a ser la protagonista del pleno

En un verdadero día de la marmota, la productividad fue nuevamente la gran protagonista en el pleno celebrado en la tarde del miércoles, 26 de septiembre.

Sin embargo, las consecuencias fueron bastante novedosas, ya que “por primera vez en cuatro anualidades llegamos al mes de septiembre sin déficit”, tal y como defendió el propio José Luis Lorenzo (concejal de Recursos Humanos), poco antes de que se aprobara la cantidad global destinada a la asignación de complemento específico, que ve aumentada en un 0, 3% la masa salarial, en una maniobra que la ley permite realizar a ayuntamientos saneados como el de San Vicente.

La oposición mostró una visión menos triunfalista del asunto. Por ejemplo, David Navarro (portavoz de Sí Se Puede) restó méritos a Lorenzo indicando que “la diosa fortuna le ha vuelto a sonreír”, además de mostrar su desacuerdo en “la distribución de esta cantidad que supone un agravio comparativo”, ya que más del 90% del dinero extra se destina a los funcionarios de seguridad. En la misma línea, Mercedes Torregrosa tildó la medida de “parche para un descosido pero no una solución del problema”, recordando nuevamente que Lorenzo incumplió su compromiso a la hora de fijar un calendario para encargar el asunto a una empresa externa (el primer proceso de licitación ha fracasado, no pasando el corte ninguno de los 4 proyectos y obligando a iniciar una nueva convocatoria). “La administración es un monstruo que a veces nos devora, pero seguimos trabajando para pasar de un sistema deficiente a otro modelo que debería haberse implantado hace mucho tiempo”, se defendió el portavoz socialista. El punto salió adelante pese a las abstenciones de Sí Se Puede, Ciudadanos y PP, además del voto negativos de los dos ediles no adscritos.

Hacienda y urbanismo

El pleno también aprobó de forma unánime las nuevas ayudas a personas o familias con mayor dificultad para afrontar los gastos derivados de la vivienda habitual. El edil responsable, Alberto Beviá, se comprometió a estudiar que ésta subvención se extienda más allá del mes de marzo, como se había previsto en un principio.

También hubo unanimidad a la hora de aprobar el convenio para actuar sobre el bloque 21 del barrio Santa Isabel. La inversión total, cofinanciada por Fomento, Generalitat y Ayuntamiento es de 997.000 euros. Las obras del bloque 21 tienen como objetivo mejorar la seguridad y habitabilidad de las viviendas y los elementos comunes, con la reparación de los elementos que suponen peligro para la vida útil del edificio y también de aquellos que, por su estado, pueden suponer un riesgo para los usuarios. Así lo recordó la concejala del área, Mariló Jordá, haciendo hincapié en que “afectará a 72 viviendas, 6 portales en total”. El PP, a través de Mariela Torregrosa, criticó a la generalitat por el retraso a la hora de traer el convenio y auguró otro año en blanco. En la sesión estuvo presente el presidente de la asociación de vecinos del barrio, Pepe Narejos, que agradeció el voto afirmativo de los distintos grupos y pidió que se sigan escuchando las peticiones de los habitantes de Santa Isabel.

Se aprueban 3 mociones

La tarde dejó un pleno de mociones aprobadas. Una de ellas, impulsada por el PSOE, proponía al Gobierno Central la redacción de un texto normativo más simple, cohesionado y menos voluminoso, que la vigente Ley de Contratos del Sector Público, que facilite la gestión contractual de los Ayuntamientos. Fue suscrita por otros grupos como PP, Sí Se Puede, Compromís y Guanyar, votando en contra únicamente Ciudadanos y los no adscritos.

También a través del grupo socialista, se aprobó incorporar paulatinamente al parque móvil municipal vehículos eléctricos que sustituyan a los de motor de explosión, así como a adoptar medidas económicas y medioambientales que fomenten la promoción de este tipo de vehículos. En este caso se abstuvieron PP y no adscritos. El consenso llegó en la tercera moción que planteaba la adhesión a la red de ciudades por la bicicleta.

Preguntas

En el apartado de preguntas, la edil de educación, Begoña Monllor, informó que todavía no han comenzado las obras de la Escuela de Idiomas en el IES Haygón, añadiendo que “espero que empiecen en octubre”. También relacionado con Santa Isabel, el Ayuntamiento va a penalizar a la empresa que se encargó de rehabilitar los bloques 24 y 25 con un importe de 17 mil euros, aunque existe una alegación y “el expediente no ha concluido”, explicó Mariló Jordá. En otra pregunta de ámbito legal, la concejala Nuria Pascual aclaró que “no hemos recibido ningún comunicado del juzgado y por tanto no vamos a emprender ninguna acción por el momento”, despues de que la entidad Acción y Comunicación sobre Medio Oriente (ACOM) anunciara públicamente haber presentado medidas legales contra el Ayuntamiento por la moción que aprobó en junio, la cual tildan de “antisemita” y acusan de “promover el odio hacia los judíos”.

También hubo un anuncio importante relacionado con el uso del patinete eléctrico; la edil del área responsable, Maribel Martínez, confirmó que “en vista de la gran preocupación y del incremento de este medio de transporte, hemos encargado al departamento de tráfico que modifique la ordenanza hasta que la DGT cambie la normativa”.

Maribel Martínez (sobre el patinete eléctrico): “Hemos encargado al departamento de tráfico que modifique la ordenanza hasta que la DGT cambie la normativa”

Como estaba previsto, salieron a relucir las subvenciones de empleo que han sido denegadas al Ayuntamiento. David Navarro quiso saber qué actuaciones llevará a cabo el Alcalde después de que dos grupos hayan pedido la apertura de expediente informativo, a lo que el primer edil pospuso la respuesta hasta tratar el asunto con los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

En otro asunto polémico, José Luis Lorenzo informó que se ha acordado con el Ayuntamiento de Alicante derivar a algunos integrantes de clubes sanvicenteros a la piscina de Vía Parque hasta que esté lista la cubierta.

Sorprendió el anuncio de que esta semana se han vuelto a realizar trabajos en el auditorio, “algunos remates” según Jordá, en una obra que todavía está pendiente de ser recepcionada. Sobre el Mig Any, Mª Isabel Martínez respondió que “espero que los servicios habituales sean suficientes”, tras conocerse que no habrá este año operativo extraordinario por parte de la policía local.

Por último, Begoña Monllor aseguró que “no paramos de hacer desratizaciones” e insinuó que el incidente con un niño sucedido en el Parque Lo Torrent podría haber sido provocado por una ardilla, ya que “localizamos unido de ardillas en la zona y no encontramos indicios de ratas”.