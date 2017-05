La portavoz de ciudadanos solicita la compatibilidad tras cinco meses con dedicación exclusiva

En el próximo pleno (miércoles 31 de mayo) se dará cuenta de la solicitud de compatibilidad para ejercer una segunda actividad en el sector privado por parte de la portavoz de Ciudadanos, Mª del Mar Ramos.

Este hecho se produce después de que Serafín Serrano, quién encabezaba anteriormente el grupo municipal de Ciudadanos, registrara un documento por escrito en el Ayuntamiento el pasado 4 de mayo, en el que se hacía eco de que su sucesora llevaba 5 meses (desde diciembre) cobrando la dedicación exclusiva sin haber solicitado la compatibilidad, trámite que es obligatorio en un plazo máximo de dos meses. “Se ha incurrido en una ilegalidad”, denuncia Serrano.

En principio no se debatirá el asunto (solo dar cuenta), aunque previsiblemente algún concejal hará alguna referencia al respecto en el turno de preguntas orales, como por ejemplo el ex de Ciudadanos y actualmente concejal no adscrito, Juan Manuel Marín.

Reestructuración de competencias

Además, se llevará a efecto la nueva reestructuración de competencias y asistencia a comisiones, así como las nuevas dedicaciones. La edil de Compromís, Begoña Monllor, pasará a ejercer la dedicación exclusiva que tenía David Navarro, mientras el Portavoz de Sí Se Puede cambia a dedicación parcial. También sumará una dedicación parcial Isalia Gutiérrez (Compromís), tras varios meses cobrando solo por asistencia a comisiones.