La policía local dispara a un perro de raza peligrosa que se mostró violento tras haberse escapado

Una vecina de San Vicente ha emprendido una recogida de firmas online dirigida al Ayuntamiento de San Vicente y al de Alicante donde solicita “No más injusticias contra los perros considerados de raza peligrosa”.

Esto obedece a un hecho ocurrido la pasada semana, en el que la afectada denuncia que “un funcionario de la Policía Local mató de dos disparos a un cachorro que se había escapado y que supuestamente atacó a un ciudadano”. El asunto, según informa en sus redes sociales la implicada, está en manos de abogados.

Además asegura que no es un caso puntual, por lo que pide medidas menos agresivas y extremas para reducir a los animales.

Al respecto, la edil de Seguridad Ciudadana, Maribel Martínez, defiende la actuación policial y niega que se tratase de un cachorro ni que el animal fuera inofensivo: “atacó primero a un joven con un bebé y luego a una señora con un pastor alemán. El agente le dio patadas al animal pero al final no tuvo otra opción que disparar”, asegura. La concejala añade que hay testigos de lo sucedido y recuerda a la población que hay que tomar precauciones ante animales potencialmente peligrosos: “Yo tengo dos y no se me ocurre sacarlos sin bozal o dejar abierta la puerta del chalet", declara. Además, informa de que “hoy precisamente se han registrado 4 o 5 multas a dueños sin licencia”.