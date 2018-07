La pérdida de subvenciones en el área de empleo provoca la división del tripartito

El asunto de las pérdidas de subvenciones en el área de empleo también ha creado fractura dentro del propio tripartito, ya que desde Guanyar han querido esquivar cualquier responsabilidad, a través de una solicitud por registro en la que exigían responsabilidades y pedían que se abriera una investigación para conocer lo ocurrido.

Esta petición, que exige la apertura de un expediente informativo, la firma la portavoz de la plataforma ciudadana, Mariló Jordá, quien califica el asunto como “muy grave” y lamenta “habernos enterado por la prensa, cuando el viernes mantuvimos una reunión y no se nos comentó nada”.

Mariló Jordá: “Nos enteramos de que denegaban la subvención por la prensa, cuando el viernes mantuvimos una reunión y no se nos comentó nada”

La edil responsable de empleo, Asun París, explica que “en esa reunión tuve que irme antes, pero ellos no preguntaron nada sobre el asunto, que por entonces ya era público”. A la concejala no le ha gustado que su socio de gobierno “arremeta contra un técnico, que es lo último que se debería hacer desde dentro del propio equipo de gobierno”. París considera “un error ir públicamente contra los técnicos” y recuerda que “en otras áreas las responsabilidades han sido de todos”. Por último, la edil socialista cree que “la investigación no va a llegar a ningún sitio, porque no hay nada más allá de una decisión unilateral del Servef”. Todavía no hay respuesta sobre los recursos interpuestos por parte del consistorio, que aún alberga la esperanza de recuperar alguna de las subvenciones perdidas.