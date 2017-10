La mejor herencia es la transmisión de valores

Ahora que se habla y se cuestiona la generación de los “MILEURISTAS” de jóvenes entre los 18 y los 34 años, que viven atrapados entre lo viejo y lo nuevo, que son críticos, exigentes, digitales y comprometidos, y que algo les debe la sociedad en la que les ha tocado vivir, pienso en la importancia decisiva de la transmisión de nuestros valores.

Aceptando de partida que son una generación distinta, es nuestro compromiso como padres y familia, hacerles llegar la importancia de los valores con los que nos identificamos sin dudarlo, como son la libertad, la responsabilidad, el trabajo bien hecho, el esfuerzo y la superación, como parte natural de la vida. Por lo esencial, de que nada merece la pena, sino cuesta sacrificio y lucha por conseguirlo.

Nuestros hijos e hijas deben tener claro, como principio vital, que la cultura del esfuerzo, debe ser parte esencial de su andar por la vida. Y como están más preparados, tienen derecho a elegir el trabajo que le guste, en el que se sientan realizados, pero pensando que no es llegar y besar el santo, que el camino va a tener muchas etapas, difíciles, con dudas, y complejas, pero que no cunda el desánimo, porque a veces las respuesta, está en el camino que piensas abandonar.

Así que toca reflexionar, y transmitir nuestro ejemplo de padres y madres, que aunque pensamos de forma diferente, en el que la tecnología nos separa, pero siempre existe un nexo con el que nos identificamos, que es la convivencia, y la satisfacción del trabajo bien hecho.

El reloj no se detiene, y es preciso que tengamos claro, que las nuevas generaciones van a gobernar el mundo de forma inexorable, y que no existe mejor herencia, que la que hayamos sido capaces de transmitir con los valores que defendemos sin dudas, aunque luego cueste elevarlos a sus propias vidas. Pero ese es el debate que enriquece, y que desde la superación en desafíos constantes, tienen una base firme en la que apoyarse, para que cuando las dudas les asalten, no desesperen, ni arrojen la toalla, a las primeras de cambio.

Es por estas razones, que debemos transmitir a las nuevas generaciones, que no van a sentires aislados, solos y frustrados, porque siempre van a tener, desde la serenidad y el sosiego, un consejo a tiempo, que les ayude a reflexionar, y a trabajar duro, en busca de la mejor decisión para sus vidas.

En definitiva, con el debate siempre abierto, las NUEVAS GENERACIONES, van a tener un apoyo sincero y honesto, que sin dudas, les van a intentar guiar, en la búsqueda de sus propios caminos, en el reto de encontrar el futuro para sus vidas, construido con ilusión día a día.

Así que es legítimo que aspiren a mejorar lo que nosotros hemos conseguido, como también es legítimo que deseemos con fe, que sepan asumir los valores que les hemos, y seguiremos transmitiendo cada día.

En definitiva ellos aspiran a vivir la vida, porque no tienen ni idea, y nosotros aspiramos a enseñarles cómo vivirla, esa es la reflexión y el debate, que dejo abiertos de par en par.