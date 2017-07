La gota fría se llevó diez mil euros

“Su no limpieza de los imbornales me ha costado diez mil euros”, lamentó una vecina afectada por la última gota fría, dirigiéndose a la edil de Urbanismo. “Me prometieron dos imbornales y ahora en octubre es época de gota fría y todavía están sin hacer”, añadió preocupada, ante lo que Mariló Jordá respondió que “las obras no se hacen para una sola persona sino para una colectividad”, confirmando que “me comprometí a hacer el proyecto y lo haré, pero cuando haya una disponibilidad presupuestaria”. La edil llegó incluso a animar a la afectada a “realizar una demanda patrimonial si se siente perjudicada”, antes de informar que “el proyecto ya está finalizado y la modificación realizada tras pasar por junta de gobierno”, esta última matización a cargo del concejal de Hacienda, Alberto Beviá.