La difícil situación de los inmigrantes venezolanos en España

× Ampliar Imagen del año 2015 de una chica venezolana en Alicante

Una vecina de San Vicente, que llegó a España hace tres años procedente de Venezuela, quiere denunciar la realidad que les toca vivir a muchos que como ella “intentamos subsistir sin ningún apoyo”.

Esta venezolana es abogada y vive con sus dos hijos y su madre en una situación económica que califica como “dura”. “Solicité el asilo (a muchos nos lo deniegan), pero cuando me hice autónoma para poder trabajar tras realizar un curso de estética a través del Servef, me tuve que dar de baja porque debido a mi situación todavía irregular me cuesta encontrar trabajo. Para darme un contrato me piden papeles. Es un problema porque sin trabajo mi situación es irregular y me impide hacer cosas cotidianas como abrir una cuenta en el banco o dar de alta un teléfono. Ni siquiera pude cobrar una ayuda que me concedió el ayuntamiento porque no tenía NIE”, explica. Asegura que “la comunidad ayuda”, pero quiero “enviar un SOS por las muchas personas venezolanas que estamos pasando una situación complicada”.