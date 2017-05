La amistad sin límites en el trabajo y en la vida

Hace años, allá por 1998 nos planteamos una aventura, mi amigo y compañero del alma Javier R. Fuentes Moreno y el que escribe estas reflexiones, y puedo asegurar, que lo único que teníamos claro, es que la ilusión y la amistad, y nuestra entrega al trabajo honesto y bien hecho, eran los únicos argumentos.

Ni teníamos claro los números, ni teníamos claro hasta donde llegaba la responsabilidad, ni teníamos claro, si íbamos a ser capaces de soportar tremendo desafío. Pero en medio de ese mar de dudas e interrogantes, se nos encendía una luz de esperanza, si habíamos sido amigos y compañeros desde 1978, podíamos ser capaces de pasar de empleados a emprendedores. Además, teníamos a nuestro favor, que como el despacho de asesoría laboral, fiscal y contable no nos dejaba un momento de respiro, no teníamos más remedio, por duro que fuera, que ir asumiendo el reto sobre la marcha.

En esa dinámica feroz, pasamos un tiempo previo al cambio de enero 2000, que a las 3 o 4 de la mañana y más tarde, nuestras sendas compañeras de la vida, y fatiga, Encarna y Carmen, nos llamaban para saber si íbamos a dormir esa noche. Ellas que con tanta paciencia y coraje han tenido que soportar , y ganar día a día este camino juntos, porque sabían , tal vez más claro que nosotros, que estábamos dando, seguimos y seguiremos dando, lo mejor de nosotros mismos., y eso nos llenaba de ánimo cada despertar. Y les puedo asegurar, por mí y por Javier, que nunca queríamos volver a pasar por esa prueba, porque lo que se trataba es de superar ese tremendo reto, para después saber elegir el camino, y una vez en este, eso sí, estar dispuesto a luchar, en el día a día.

En el año 2000 iniciamos la increíble aventura de quedarnos con el despacho de Gestoria Asesoria Merino, de Angel Merino Moltó, al que honramos en su memoria, y al que siempre tendremos el agradecimiento de confiar en nosotros, para ese reto, y ser capaces de acéptarlo, con todas las consecuencias. Y así asumimos como FUENTES, ANDRES ASESORES, a los empleados que formaban parte de la empresa, y todos los que han pasado a lo largo de este tiempo, más que como empleados, como compañeros y compañeras, y amigos y amigas, y aunque algunos no siguen con nosotros, les agradecemos su buen trabajo mientras formaron parte de la empresa. Y al mismo tiempo, se nos planteó el reto de buscar a un nuevo compañero responsable del área fiscal, que con empeño, lo encontramos en el compañero y amigo, Pedro Olmeda, y aquí sigue con nosotros, formando parte de un buen Equipo.

Todo esto demuestra, que en esta vida, nada es fácil, nada se consigue sin luchar, sin noches de insomnio, poniendo a raudales, paciencia, sacrificio, y fe, y que a veces, ni siquiera sabes dónde está el límite, solo tienes que poner mucho coraje para buscarlo. Pero aquí seguimos como decía el poeta “caminante no hay caminos, se hace camino al andar”. Y a pesar de todo, cada día, se van planteando nuevos, complicados y duros retos, y es necesario afrontarlos, por muchas vueltas que les des, con el mismo espíritu de superación., eso sí, la veteranía, como decíamos en la mili, es un grado, para que no te coja fuera de juego, es decir para llegar a tiempo, y ser capaces de superarlos.

Nosotros no pretendemos dar lecciones a nadie, pero sí hacerles llegar nuestro mensaje, que cuando la vida te pone a prueba, saber elegir, es el principio de tu camino, y que las dificultades, duras y silenciosas, nunca se terminan. Y por eso, creemos, que ante el mar de dudas, del ser o no ser, supimos elegir, y aquí seguimos, poniendo humildad, profesionalidad, respeto y espíritu de superación, para hacer, en equipo, un buen trabajo.

Ahora, cuando en la idea de renovarse o morir, colocamos placas de led en todo el despacho para una nueva luminosidad, como complemento del trabajo profesional, como lo hemos hecho siempre, pintando, colocando y montando muebles y ordenadores, instalando equipos informáticos, etc., etc., con Javier, como artista, como hombre orquesta, como manitas para todo, consecuente, tenaz y con fe en el trabajo hecho a conciencia, es decir, bien hecho, y por mi parte como ayudante. Es entonces, cuando vuelves a ser consciente, que la ilusión, te sigue dando fuerzas y motivos para seguir adelante. Y no queda otra que continuar renovándose, en todos los retos, porque no hace falta buscarlos, vienen solos.

Creemos que el desafío lo vencimos porque supimos asimilarlo paso a paso, y así seguimos, y sobre todo porque creíamos en nosotros mismos, porque nuestras compañeras Encarna y Carmen , y nuestras familias, estaban a nuestro lado, de corazón, sin fisuras, y esos fueron suficientes argumentos, para salvar todas las interrogantes, y conseguir poner en marcha la filosofía de que no hay jefes y empleados, que hay un gran equipo de compañeros y compañeras, y de amigos y amigas, y que Pedro olmeda, Isabel Simón, Ana Mª Colliga y Mª Gloria Martínez, junto con nosotros, formamos ahora parte de él, y en ello se basa el trabajo profesional honesto, serio, y responsable, que con humildad y respeto hacemos cada día , siendo conscientes, que a pesar de los problemas y la falta de comprensión en muchas ocasiones, que el trabajo hecho con pasión, por duro que sea, da su frutos, y esa, es, la mejor recompensa.

Ahora, reflexionen, serenamente, con calma, y saquen sus propias conclusiones, porque al fin y al cabo, esa es la mejor manera, de entender el mensaje del amigo y compañero del alma en la vida y en el trabajo.