La AM El Tossal acusa en el pleno de incumplir reiteradamente los acuerdos a la Concejalía de Cultura

Al pleno del miércoles no le faltó ningún ingrediente, ni siquiera la música. La AM El Tossal amenizó la espera con sus melodías cargadas de protesta y malestar, dirigidas al concejal responsable del área de cultura, Ramón Leyda (Compromís): “Perquè hi haurà el dia que no podrem més i llavors ho podrem tot”, “Salvem El Tossal, ¿condenados a desaparecer? Sin local no hay ensayos, sin ensayos no hay música”, eran los lemas que acompañaban las dos pancartas que lucieron durante toda la tarde a las puertas del consistorio. Fue la segunda movilización en pocos días, continuando las protestas iniciadas en la mañana del sábado en la Avenida Libertad.

Intervenciones

Durante el pleno, integrantes de la banda sanvicentera expusieron los hechos desde el principio. El malestar arrancó después de que, en su opinión, el edil de cultura incumpliera un acuerdo al que habían llegado previamente: “En agosto del pasado año nos concedieron la utilización del auditorio de forma permanente y exclusiva para determinados días de la semana. Esa cesión viene siendo incumplida y nos hemos encontrado la sala ocupada sin previo aviso, por ello solicitamos una reunión con alcaldía, como último responsable de la gestión municipal, pero se nos remitió nuevamente a cultura, con quien no tiene sentido volvernos a reunir debido a los reiterados incumplimientos, eso si, tras buenas palabras y muchas promesas”, indicaron en su turno de palabra los integrantes de la Asociación Musical, que reivindicaron sus derechos como entidad de 120 socios y socias con 15 años de tradición en el municipio.

El edil de cultura, Ramón Leyda, se defendió argumentando que “nuestro área siempre tiene a bien reunirse con todas las entidades, pero este tema tan relevante debe abordarse en el equipo de gobierno para decidir qué medidas se pueden tomar. Considero que hemos actuado de forma justa, siempre se ha dado la posibilidad de reubicar en otras salas municipales”. Se puede ver el debate más amplio en el vídeo alojado en nuestra página web.