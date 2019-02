José Luis Lorenzo desafía a la subdelegación de gobierno

El primer pleno del año, ya con un tinte claramente pre electoral, tuvo más trascendencia por lo que no apareció en el orden del día que por lo que sí se llevó a debate.

El pasado 10 de diciembre, la subdelegación de Gobierno envió un requerimiento al Ayuntamiento para que anulara el acuerdo adoptado en el pleno de octubre donde modificó parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en lo relativo al incremento del complemento específico y del complemento de destino de los oficiales de la Policía Local. En dicho requerimiento se daba plazo de un mes para anular el acuerdo, por lo que el PP preguntó por escrito a qué se debía la no inclusión de este punto en el orden del día. En primera instancia, el edil del área de Recursos Humanos, José Luis Lorenzo, se mostró esquivo a responder, para posteriormente aclarar que “este concejal considera que no se ha realizado nada ilegal”, añadiendo que “si la subdelegación considera oportuno entrar legalmente, queda en sus manos”. Ya pasó un caso similar en esta misma legislatura, pero entonces se convocó un pleno extraordinario para atender el requerimiento, a diferencia de como se ha procedido en esta ocasión. Al respecto, los portavoces de Guanyar y Compromís, tanto Mariló Jordá como Ramón Leyda, afirmaron conocer la existencia del expediente pero desconocer su contenido.

José Luis Lorenzo fue el máximo protagonista de la primera sesión del año tras abandonar la portavocía del PSOE

No fue el único asunto que salpicó a Lorenzo, máximo protagonista de la primera sesión tras abandonar la portavocía del PSOE. El edil también fue la diana de David Navarro, portavoz de Sí Se Puede, que pidió su dimisión por autorizar a que se celebrase una prueba deportiva que contaba con un informe policial en el que se aconsejaba el aplazamiento, tal como confirmo la edil del área de Seguridad, Maribel Martínez. “Ha puesto en peligro la integridad de las personas, exigimos la dimisión inmediata por un hecho que consideramos gravísimo”, indicó Navarro, mientras el Alcalde no defendió a su compañero de partido, con el que ha perdido algo de sintonía, y pospuso hasta el siguiente pleno una posible depuración de responsabilidad contra Lorenzo.

Orden del día

Se pasó de puntillas por el orden del día, sin apenas debate en varios puntos que encontraron la unanimidad. Se aprobó la solicitud de competencias para actuar en el CIPFP Canastell, para alegría del director del centro, Carlos Navas, que intervino al finalizar la sesión para mostrar su agradecimiento a la corporación. También se realizó una declaración institucional para reclamar la revisión y modificación del IVA aplicable a la compra de instrumentos.

A vueltas con el servicio Viogén

El PSOE llevó una moción con el objetivo de instar a poner en valor y reforzar todas las medidas contra la violencia de género que se recogen en el Pacto de Estado o en el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

La concejal socialista, Asunción París, señaló que “fuimos impulsores de este gran acuerdo en la oposición, así como para su dotación presupuestaria. Ahora desde el Gobierno le estamos dando máxima prioridad a su cumplimiento y al desarrollo de sus medidas y aunque hay quienes pretenden negar esta realidad, las cifras son claras”.

Si Se Puede y Compromís suscribieron la moción, mientras Begoña Monllor, edil de Igualdad, aprovechó para “reivindicar la brigada Viogén”, pidiendo que “se mantenga el personal y se luche por obtener los medios suficientes”. Maribel Martínez volvió a ser clara al respecto, recordando que “ha sido una reestructuración técnica y coyuntural, tan pronto sea posible reintegraremos el servicio Viogén, que en este tiempo no se va a desatender”.

Aprovechando la temática de la moción, Mª Ángeles Genovés criticó las políticas en materia de igualdad llevadas a cabo durante la legislatura, recordando asuntos como la falta del agente de igualdad, la eliminación de la escuela de padres o la eliminación del programa contra la violencia escolar, entre otros asuntos. Monllor se defendió argumentando que “se han hecho muchas más cosas”, recalcando especialmente “la formación en muchos ámbitos, especialmente el educativo, así como la puesta en marcha de otros programas”. Tras el debate, sólo Ciudadanos, que se abstuvo, evitó que la moción fuera aprobada por unanimidad.

Se tumbó la moción del PP

Una vez más, el PP no encontró luz verde a su moción, que pretendía “seguir avanzando en el parque Adolfo Suárez con actuaciones no incompatibles a las que ya se vienen haciendo”. El portavoz popular, Francisco Cerdá, subrayó que se trataba de “una propuesta constructiva”, pero no fue interpretada así por el equipo de gobierno, que votó en contra argumentando en voz de Nuria Pascual que “ya nos estamos ocupando de esos temas”, pasando a detallar las mejoras llevadas a cabo recientemente y las que se han proyectado para el año actual. “No van a ser ustedes los que nos marquen la agenda”, concluyó Pascual. Los No Adscritos y Ciudadanos secundaron la moción, pero la abstención de Sí Se Puede fue clave para que no saliera adelante.

La tercera moción sí que encontró el apoyo unánime de todos los grupos, llevada a pleno por Guanyar y suscrita por Si Se Puede y Compromís. Hacía referencia a revisar la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana para que el futuro reglamento dote a los establecimientos de hostelería, en los que se encuentren instaladas máquinas tipo “B” y juegos de apuesta telemáticos, los medios técnicos necesarios para dar cumplimiento a los principios rectores de la actividad respecto a la protección de los menores de edad y personas con capacidades intelectuales reducidas y volitivas, así como aquellas que se encuentren incapacitados legal o judicialmente.