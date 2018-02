José Luis Lorenzo asumirá Recursos Humanos tras la no aparición de Sonia Sánchez en el pleno

El primer pleno del año 2018 tuvo un denominador común con el último de 2017; una silla vacía en la bancada del equipo de gobierno. El ultimátum del PSOE no consiguió el efecto esperado en Sonia Sánchez, que no hizo acto de presencia en el salón plenario y se mantiene “a la fuga”, tal y como afirman desde el bando socialista, donde llevan sin saber de su “compañera” desde que hizo una aparición fugaz por el Ayuntamiento hace un par de semanas.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar ODIN SALORT ELOSO Prev Next

Ante esta tesitura y pasado el plazo que le habían impuesto, las medidas no se han hecho esperar, amaneciendo el día con un comunicado de alcaldía en el que nombraba a José Luis Lorenzo como nuevo concejal de Recursos Humanos: “Tengo plena confianza en su capacidad de trabajo. Estoy convencido de que su gestión al frente de RRHH será muy satisfactoria, responsable y resolutiva”, indica Jesús Villar. Asimismo el portavoz socialista recoge el cargo con "ganas de ponerme a trabajar. Vengo para gestionar codo con codo con los empleados públicos y mantener un diálogo fluido y constante con los representantes sindicales. Mi compromiso es firme y sin condicionantes”.

José Luis Lorenzo: “Vengo para gestionar codo con codo con los empleados públicos y mantener un diálogo fluido y constante con los representantes sindicales”

Lo que no se ha despejado es que pasará con el resto de concejalías que administraba Manuel Martínez (Presidencia y Radio Municipal), ya que en la nueva reestructuración “podría asignarle delegaciones a cualquier concejal”, se reiteró el Alcalde al ser preguntado durante el pleno sobre la posibilidad de que algún no adscrito entrara a formar parte del equipo de gobierno tras su importancia a la hora de aprobar los presupuestos. “Habrá novedades al respecto durante la próxima semana”, concluía el comunicado.

Por tanto, los acontecimientos se han precipitado. A una más que presumible expulsión de Sonia Sánchez del partido, seguirá una reestructuración del gobierno, quien sabe si la definitiva o no antes de que se agote el mandato. Posteriormente, Sánchez podría coger su acta e incorporarse al grupo de los no adscritos o dejar paso al siguiente en la lista, incógnita que no podremos despejar como mínimo hasta el pleno correspondiente al mes de febrero.

La oposición se mostró muy interesada en el asunto, tras más de dos meses desde que Villar asumiera las competencias de su ex compañero dimitido. “Usted ha pactado con tránsfugas, ha aplazado reuniones con las secciones sindicales, no ha pagado en tiempo y forma”, criticó David Navarro (Sí Se Puede), en lo que considera “una falta de gestión y una clara crisis interna”. En la misma sintonía, Mercedes Torregrosa (PP) denunció la “parálisis, falta de iniciativa y bloqueo” que tiene lugar en Recursos Humanos donde “sólo se funciona para pagar nóminas a los trabajadores”. La portavoz popular acusó a Villar de “desidia”, al “descuidar el capital humano por el miedo al puesto y la indecisión de su partido”.

A pesar de estas críticas, se aprobó el único punto en el orden del día, en el que se denegaba la reclamación presentada por los sindicatos a la aprobación inicial del presupuesto (se abstuvieron PP y Ciudadanos).