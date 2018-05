José Casarrubios Moreno, Presidente de Honor de la Muestra San Vicente

Nació en Campo de Criptana (Ciudad Real) en 1948. Se trasladó a San Vicente cuando con 5 años, años antes de matricularse en la Escuela de Maestría Industrial de Alicante. Obtuvo el título de Oficial Industrial y Maestro Industrial-delineante metalúrgico, llegando a crear su propia empresa de cerrajería artística (1978). Un hombre que siempre ha estado muy ligado al municipio y lo sigue estando en eventos como esta Muestra San Vicente.

PREGUNTA: ¿Cómo afronta su cargo de presidente de honor? ¿Cómo se enteró y cómo fue el proceso de elección?

RESPUESTA: Lo afronto con mucha ilusión, esperando que mi nombramiento nos haga recordar aquellos primeros pasos que junto a otros empresarios y concejales hicimos posible.

Me propusieron ser el Presidente de Honor de la Muestra de este año (me sorprendió) y me explicaron que habiendo sido 5 años Presidente del Comité Organizador y expositor muchos más era la persona idónea para este cargo.

P: ¿Que espera aportar a esta muestra San Vicente?

R: Este cargo es de mucha responsabilidad personal y como aportación considero que debo centrarla en ayudar a que sea lo más interesante y conocida posible. Además en la presentación de la Muestra y mi cargo surgió la idea de exponer cosas mías de cerrajería artística y mis bicicletas que aun conservo, aunque ya no ejerza profesionalmente.

P: Tiene amplia experiencia en este tipo de eventos, ¿cómo ha evolucionado desde sus inicios hasta ahora?

R: Es cierto que he participado en muchas ferias, muestras y exposiciones varias. En la empresa donde trabajaba antes de crear la mía propia (1978) me encargaron gestionar la asistencia como expositores en las diversas ferias y ciudades a las que asistimos, me encargaba de preparar los stands, el montaje con los diversos complementos de decoración, alumbrado, letreros,etc. Los días de apertura al público atendía las cuestiones técnicas de los elementos que fabricábamos para la industria cárnica, luego desmontaje de todo y regreso.

En cuanto a la evolución de la Muestra San Vicente, ha cambiado y mucho en el transcurso de estos 21 años desde que en 1997 la iniciamos. La idea básica de entonces era hacer saber y mostrar lo que en el municipio fabricábamos, almacenábamos y vendíamos en los distintos campos económicos. Como antes ya se celebraba otra feria de comercio, en 2001 se decidió unificarlas en una sola muestra, fueron cambiando los objetivos y a día de hoy nada queda de lo que fue el enfoque inicial.

P: ¿Como repercuten este tipo de iniciativas en el tejido industrial y comercial del municipio?

R: La iniciativa del evento que estamos comentando, en mi opinión es muy positiva puesto que muestra lo que en el municipio tenemos a nuestra disposición, ya que o lo muestras o puedes pasar desapercibido para tus mismos vecinos. Lo de abrir la exposición a vendedores foráneos es evidente que choca con la idea inicial de esta muestra.

P: Cuéntenos como se encuentra su particular pasión por las bicicletas. ¿Sigue ampliando su exposición con nuevas creaciones?

R: En cuanto a mi afición por las bicicletas, no lo es tanto por practicar el ciclismo en sus distintas modalidades, mas bien por plasmar en realidad distintas ideas en modelos “raros”sin mas pretensiones ni comerciales ni económicas. Solo por el placer de ver hecho físicamente algo que se me ocurrió y que aprovechando mis conocimientos de diseño y posibilidades de fabricación que tengo en mi taller mecánico de cerrajería artística.

Empece a fabricar bicis “raras” en 1992, aprovechando piezas y partes de otras bicicletas usadas, cortando, soldando y componiendo lo que se me iba ocurriendo, además algunos de los modelos están fabricados aquí enteramente a excepción de pedales, cadenas, sillines,etc.

En total he llegado a reunir 70/80 modelos de los “raros”que sumados a las usadas deben estar por las 400 unidades si se montasen todas. No he comercializado con el tema de las bicicletas, aunque he comprado diversas piezas,pinturas,etc.

Mis bicicletas han intervenido en 22 ocasiones en programas de distintas TV, en una película de cine (La Bicicleta), varias exposiciones estáticas, cesiones para rodaje de cine y publicidad,a demás de muchas participaciones en los llamados día o fiesta de la bicicleta.