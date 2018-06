Jesús Villar: "Yo creo que en cada momento tienes que valorar que es lo mejor, hay que ser responsable y no pensar en como te van a condicionar las decisiones"

Entramos en el último año de legislatura y repasamos con nuestro alcalde, Jesús Villar, tanto la actualidad y la actividad política municipal como el efecto a nivel local que podría tener la actual situación política autonómica y nacional.

P- ¿Qué balance hace de estos tres años de gobierno? ¿Cree que ha cumplido con las expectativas y con el programa electoral?

Jesús Villar.-Hay que decir que nos presentamos con tres programas electorales diferentes, en cuanto al Psoe nosotros hemos cumplido gran parte del programa con el que nos presentamos, y yo creo que el resto de partidos que forman el equipo de gobierno también. Estamos satisfechos ya que lo que presentamos a los ciudadanos antes de las elecciones creo que si lo hemos cumplido

P- ¿Cuál es el principal reto que les queda por cumplir en el año que resta de legislatura?

R.- Casi que te diría que no obsesionarnos en que el año que viene hay elecciones. Creo que lo que deberíamos hacer es seguir trabajando con normalidad pensando que desde luego tenemos un evento importante que son las elecciones pero que eso debe ser un paso más, no obsesionarnos porque si no empezaremos a hacer políticas de partido, yo creo que el bloque del equipo de gobierno debe seguir junto y debemos de pensar que si lo hacemos bien los ciudadanos lo van a valorar y van a seguir confiando en nosotros

P.- ¿Se presentará a la reelección como alcalde? ¿Habrá primarias?

R.-En el Psoe aunque seas alcalde podría haber primarias si más del 40% de la agrupación pidiera unas primarias, no creo que se de esta situación siendo el Secretario General y el Alcalde

P.- ¿Cómo ha iniciado su nueva aventura al frente de la secretaría general del partido?

R.-Para nosotros las elecciones han sido a la vez que el resto de agrupaciones socialistas, la dimisión del anterior Secretario General no ha influido

P.- ¿Qué rumbo quiere darle al partido de cara al futuro más inmediato?

R.-Nos va a marcar el compromiso electoral, la elección es por 4 años, pero considero que hay dos períodos muy diferenciados; este primer año que se espera preparar las elecciones y tres más para consolidar el partido.

P.-- ¿Le da la razón a aquellos que dicen que el PSOE se ha dividido en estos años? ¿Es cierto que algunos concejales socialistas han optado por apoyar otras formas de gestión?

R.-Yo creo que no, a la hora de trabajar el grupo se ha mantenido unido, es verdad que se han tomado decisiones donde cada uno libremente ha expresado su forma de querer solucionar el problema pero lo que se refleja en el trabajo del grupo municipal no hay divisiones. El único punto que pienso que ha tenido tensión ha sido la posible incorporación o no de Sonia Sánchez

- ¿Se ha superado ya la crisis por el tema Sonia Sánchez?

Se cerró con la incorporación de Manuel Martínez, que ya está trabajando en sus áreas desde el primer día

P.- ¿Qué tendrá antes San Vicente, un nuevo pabellón o un nuevo parque de viviendas sociales?

R.-Tiene que haber antes un parque de viviendas sociales porque el pabellón tiene unos plazos que nos gustaría adelantar pero que no va a ser posible, esperemos que las viviendas este solucionado, el compromiso y la voluntad del equipo de gobierno es sacarlo adelante pero las dificultades que han ido apareciendo lo ha complicado

P.-¿Si fueran viviendas alquiladas no se da a las familias necesitadas el mismo servicio?

R.-Seguro que las condiciones son las mismas, el problema es que el equipo de gobierno considera que una ciudad como San Vicente tiene que tener un pequeño parque de viviendas porque hay momentos de emergencia.

P.-¿Por qué tiene que ser una vivienda comprada?¿Por qué no alquilada?

R.- Las situaciones de emergencia se dan rápidamente y la administración no es capaz de ser ágil

P.- ¿Tiene San Vicente un problema con la vivienda?

R.-En San Vicente hay muchos pisos pero están todos alquilados, hay muchos propietarios que prefieren alquilárselos a los estudiantes, los alquileres son muy caros y las condiciones hacen difícil alquilar por esto las familias podrán acceder a las ayudas de la Consellería o el Ayuntamiento podrá alquilar y ceder después a las familias con dificultades

P.- Tenéis a la Plataforma Antideshaucio muy descontenta

P.-Lo único que no nos pueden criticar es que no tengamos voluntad, se han hecho dos procesos y solo hemos conseguido comprar una, ¿es culpa del ayuntamiento? Yo creo que no, ¿que nos hubiera gustado que en el primer proceso se hubiera cerrado y hubiéramos comprado las seis viviendas? Claro que si, a nosotros los primeros porque los quebraderos de cabeza y el trabajo de todas las concejalías es bastante importante.

Nosotros seguimos trabajando para que se soluciones este año.

P.- ¿Es difícil gobernar con cinco concejales (cuatro durante varios meses)? Se han vivido momentos de tensión con los socios de gobierno. ¿Cómo se encuentra la situación?

R.-No gobiernas solo con los tuyos, al final lo que hace que funcionen los gobiernos plurales es que todos tengamos la misma iniciativa y la misma línea a seguir, además es lo que los ciudadanos han elegido y tenemos que ser respetuosos, se eligió que no hubiera una mayoría absoluta, hay una fragmentación del voto. Muchas veces el Partido Popular dice que es el partido más votado, vale, pero con siete concejales tampoco eres capaz de hacer un equipo de gobierno, tienes que sumar los votos suficientes para poder gobernar

P.- Ahora tenéis menos concejales ¿se gobierna mejor o peor que antes?

R.-Yo creo que hay más entendimiento entre los partidos, no te puedo decir seguro si es porque hay menos, también el tiempo ayuda, el proceso de gobernar entre varios necesita de un proceso de adaptación

P.-Tema obras auditorio que se supone que se iban a hacer en verano, después que comenzaban en septiembre y al final empezó en diciembre, hemos estado seis meses sin uso del auditorio, y encima acaban teniendo un retraso. ¿Cree que falta sintonía entre algunas concejalías? ¿Como es posible que nadie asuma las culpas por los retrasos en las obras del auditorio?

R.- La obra empezaba a principios de enero tenía que haber acabado a primero de mayo y es verdad que ha sufrido un retraso, lo que pasa es que este retraso si que ha influido en los eventos que estaban programados. Al final ajustar las necesidades reales a las administrativas es muy difícil tiene que salir el pliego, concurso, valoración, es complicado

P.- ¿Le gustaría repetir compañía en la próxima legislatura?¿Es posible un futuro pacto PP-Psoe tras las próximas elecciones o es una opción inviable?

Al final lo que tenemos que hacer es dar solución a lo que los vecinos hayan decidido, si ellos quieren que la composición sea la misma que tenemos en estos momentos yo intentaré hablar con el resto de compañeros del equipo de gobierno para reeditar esta forma de gobernar. Si algún partido piensa que va a tener mayoría para gobernar creo que va ser difícil.

Lo primero que hay que hacer es esperar los resultados y después ver los números aunque lo normal es que el Psoe no pacte con el PP. Además ahora hay que pasar por la asamblea de la agrupación para aprobarlo. Yo siempre he dicho que no se cuando, dentro de dos, tres legislaturas cualquier partido podrá gobernar con cualquiera. También es verdad, y no lo digo por el PP de San Vicente, yo creo que el PP tiene que hacer un cambio y una regeneración importante en sus filas y limpiar todo lo que ha pasado estos años en sus filas, eso también a la hora de cualquier tipo de pacto tiene que condicionar.

P.- Llevamos mucho tiempo hablando de financiación del Partido Popular y ahora hablamos de una cuestión de financiación relacionada con el Psoe y Compromís en nuestra comunidad. ¿Cómo crees que os puede afectar a vosotros a nivel local?

R.-Cualquier noticia negativa puede condicionar el apoyo de las personas, no sabes si es que parezca que todos somos iguales. Una cosa son las denuncias que pueda haber y otra lo que diga el juez, es como poner el ventilador en marcha. De todas formas si alguien ha hecho algo irregular pues que lo pague, sea del partido que sea.

P.-Tema cataluña ya estamos viendo como esta afectando tanto al Partido Popular como al Psoe ¿Crees que a nivel local os va a afectar ?

P.-Yo creo que en las municipales la gente está pensando en el partido a nivel local y el candidato a nivel cercano, es verdad que la marca te tiene que ayudar, que a nivel autonómico y nacional el partido este bien situado siempre te ayuda. En este momento al partido socialista le ha tocado apoyar al PP en ciertos temas de estado y está donde tiene que estar, en estas cosas no puedes estar pensando si te quita o te da votos, tienes que estar al lado de la legalidad y de la constitución.

P.- ¿Te parecen coherentes los argumentos políticos del líder de Podemos y lo que hace, me refiero a la polémica sobre la compra de una casa por más de 600.000 euros?

R.-Si te crees lo que dices tienes que ser coherente. Es fácil ser político en la calle, en las manifestaciones, cuando no tienes un cargo, cuando no representas al pueblo, cuando estás dentro a lo mejor aquellas cosas que has dicho no valen. ¿Por qué las has dicho?. ¿Lo has hecho para conseguir el apoyo de la gente?. Ya hemos visto varias situaciones, en el mismo partido hubo alguien que tenía a una persona sin estar dada de alta y lo justificaba cuando criticaba a otros. Yo creo que lo importante es hacer lo que has dicho. Además la primera incoherencia fue presentarse a unas elecciones europeas, y que me digan cuantos de los diez primeros de esa lista siguen siendo eurodiputados, que me digan a mi para que te presentas y a los tres días te sales de allí, yo creo que la gente queria escuchar cosas que se contaron en un momento pero el tiempo pone a cada uno en su sitio y se ve que al final lo que hay que hacer es que con su dinero y su vida haga lo que considere siempre que no fastidie y pise los derechos de los demás, criticar a veces es fácil y dar ejemplo es más complicado.

P.- ¿Qué opina del terremoto político que se ha producido por la sentencia del caso Gurtel?

R.-La moción de censura es un mecanismo constitucional y legítimo que se ha activado para exigir responsabilidades políticas ante la gravedad del caso Gurtel. es en ejercicio de defensa de nuestra democracia. Lo irresponsable hubiera sido no plantearla y que la ciudadanía tuviera la sensación de que la corrupción pueda quedar impune. Es por lo tanto un ejemplo de higiene democrática frente a la corrupción.

-¿Te arrepientes de alguna decisión que has tomado en estos tres años?

Yo creo que en cada momento tienes que valorar que es lo mejor, hay que ser responsable y no pensar en como va a condicionar las decisiones que tomas

P.- ¿Hay alguien que le haya decepcionado en estos tres años?

Me siento muy decepcionado de un compañero que me abandonó a mitad del camino.

P.- San Vicente ha dejado la deuda a 0 con los bancos y sin embargo las inversiones no logran la ejecución deseada. ¿Es un ejemplo de gestión o un punto negro donde mejorar?

R.-Que los ayuntamientos no tengan deuda es una buena noticia ¿Por qué se llega al pago de la deuda? El problema que tenemos los ayuntamientos es que no nos dejan gastarnos el dinero en lo que nosotros consideramos prioritario para nuestros ciudadanos, o pagabas deuda o hacías inversiones financieramente sostenibles. Somos de los municipios que más IFS hemos hecho, son trámites burocráticos complicados. Con el superávit hemos hecho obras y pagado deuda. También no tener deuda, no pagar intereses, creo que es bueno.

P.- El año que viene no tenemos deuda que pagar, ¿si sigues teniendo superávit que es lo que pasa?

R.-A partir de este año y con una negociación que ha tenido la Federación Española de Municipios y Provincias esas tres o cuatro posibilidades de obras que te daban se han ampliado prácticamente a la casi totalidad de concejalías. Los ayuntamientos que no tenían deuda y conseguían superávit tenían el dinero en el banco, con necesidades de tus ciudadanos por cubrir y el dinero en el banco, eso no lo entiende nadie. Pero es verdad que a nosotros nos gustaría que nos dejaran contratar a personal ya que tenemos un deficit.

P.-¿De bajar impuestos nada?

R.-Es que estamos en las mismas, si tu bajas los impuestos puedes gastar menos dinero, si a nosotros nos dijeran del superávit que tienes puedes bajar los impuestos, seguramente ya estarían bajados, pero a ti te dicen si vas a bajar 600000 euros los impuestos y vas a ingresar menos tienes que decir en que no te vas a gastar esos 600000 euros menos. El compromiso nuestro era que los impuestos no subirían, y no ha subido ninguno y la tasa de basura se ha bajado un 18%.

P.- La forma de gestionar de los que gobernaban antes a como lo hacéis vosotros ¿Cuál es la diferencia?

R.-Contamos bastante más con la opinión de los ciudadanos. El ayuntamiento se ha abierto a que la gente pueda venir, pueda expresarse, a que considere que el ayuntamiento es más suyo y la opinión de los ciudadanos creo que la tenemos bastante en cuenta a la hora de tomar las decisiones.

P.- Políticamente ¿qué esperas de este último año?

R.-Poder convencer a los vecinos de San Vicente que el trabajo que se ha hecho es un buen trabajo, que somos capaces de gobernar entre varios grupos políticos. Todos vamos a pasar el examen de mayo del 19 y los vecinos dirán si lo hemos hecho bien, si quieren seguir confiando en nosotros, si los socios de gobierno deben ser los mismo o si la aritmética municipal cambia para que los actores sean distintos, espero contar con la confianza de los vecinos y que el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho, que desde luego ha sido mucho, se valore.