Jesús Villar: "Tenemos que dar respuesta a las demandas vecinales"

Dos años de cambio de gobierno, marcados por las diferencias entre los integrantes del cuatripartito que han finalizado, demomento, con la expulsión del gobierno de uno de los recién llegados, Sí se puede. Nuestro alcalde, Jesús Villar, repasa lo acontecido y nos señala lo que llegará.

P.- Ya han pasado dos años desde las últimas elecciones locales ¿La situación política se ha desarrollado como esperabas?

R.-Cuando al principio llegas a un acuerdo nunca sabes como se va a desarrollar a lo largo del tiempo, nos falta un poco de experiencia en este tipo de uniones de varios partidos, yo creo que a lo largo de varias legislaturas tendremos una manera de funcionar. Siempre haces lo que crees más conveniente en cada momento, cuando firmamos el pacto pensamos que seria para toda la legislatura, pero ahora nos hemos dado cuenta que no va a poder ser. No tienes programado desde un principio que termine antes, cuando lo firmas piensas que es lo mejor y luego llegas hasta donde se puede.

P.-Hemos pasado por varias crisis de gobierno rodeadas de polémica y con acusaciones cruzadas ente los diferentes partidos que forman el equipo de gobierno. ¿esta situación crees que es admisible?¿van a continuar estas tensiones entre los tres partidos que quedan actualmente?

R.-Positivo no es, los problemas internos nunca son beneficiosos ni para el equipo de gobierno ni para la imagen que damos a los ciudadanos. Al final los ruidos acaban tapando la gestión del día a día, que es mucha, a nadie beneficia, quizás es esa falta de saber convivir entre muchos partidos, quizás nos falta cultura política, en otros países, por ejemplo Holanda, se ponen cuatro partidos para gobernar sin ningún problema, ya tienen, no se si cultura o tradición donde todos los partidos entienden que sus máximas son menos porque en una negociación todos tienen que ceder, en una negociación todos ceden no hay limites.

Después de la decisión de echar del equipo de gobierno a Si se puede la intención es que haya un tiempo de calma, trabajo y gestión, y que todos nos dediquemos a trabajar por el bien de los ciudadanos.

P.-Ahora estáis en minoría. ¿Podréis gestionar el ayuntamiento así?

R.-Yo creo que si, las mayorías absolutas son necesarias solo en temas muy puntuales, el panorama del ayuntamiento es muy variado ya que tienes al PP, a Ciudadanos y Si se puede, que estoy convencido que en muchas cosas contaremos con su apoyo en lo que ellos consideren bueno para San Vicente y esté en su programa, ademas tenemos dos adscritos, también contamos con ellos.

P.-¿Qué crees que pensarán los vecinos de estas situaciones, desacuerdos, polémicas, doy concejalías, quito concejalías, las vuelvo a dar?.

R.-Creo que para los que vivimos pegados a las noticias y a las redes sociales todos los días parece que al final los ruidos nos afectan mucho pero yo creo que es un numero determinado de personas. Los vecinos no quieren ruido, quieren que sus problemas se solucionen y no queremos que lleguen a pensar, ni por un momento, que las diferencias que hay dentro del equipo de gobierno van a hacer que sus problemas no se solucionen, hemos de tener un tiempo de calma y de tranquilidad para dar respuesta a las demandas vecinales

P.-¿Te arrepientes de haber formado gobierno con los otros 3 partidos?

R.-No, no me arrepiento, los que firmamos, creo que todos, lo hicimos con muchísima ilusión. No me arrepiento para nada, se lo digo mucho a los niños que vienen al ayuntamiento, no hay que quejarse ni de lo que te pasa ni de las obligaciones que tienes, uno está porque quiere y el día que estés a disgusto lo mas honesto que puedes hacer por tus vecinos es marcharte.

P.-¿Volveremos a ver en el equipo de gobierno a los dos miembros de podemos?

R.-Yo no me lo planteo, estas decisiones son complicadas de tomar, siempre las haces pensando que van a ser lo mejor para la gobernabilidad y para el día a día, yo creo que la situación de Isalia fue distinta, es una concejala concreta dentro de un grupo político, pero cuando se aparta a un grupo entero del gobierno creo que no es para volver a incluirlo.

P.-¿Y a la tercera persona que fue expulsada de su partido?

Es una situación diferente, nosotros intentaremos llegar a acuerdos, como con otros grupos, no nos planteamos la posibilidad de nuevas incorporaciones aunque si tenemos la intención de trabajar con ella.

P.-¿Cómo lleva los continuos insultos y faltas de respeto que se vierten continuamente en las redes sociales amparándose, mayoritariamente, en el anonimato?

R.-El que se esconde detrás de un perfil falso no quiere una respuesta lo que quiere es hacer un ataque, ruido y daño gratuito, dentro de sus posibilidades. Las puertas de ayuntamiento están abiertas, cualquier ciudadano que quiera una aclaración estamos dispuestos a dársela.

"la ley estatal no nos deja gastarnos el dinero en lo que nosotros consideramos necesario y nos tiene constreñidos en cuanto a personal y gastos por lo que hay reivindicaciones vecinales que tienen que esperar para poder ser atendidas"

P.- ¿Cree que realmente se están solucionando los problemas de los ciudadanos?

R.-Yo creo que si, se ha hecho ruido pero hemos hecho muchas cosas. El primer año lo que hicimos fue abrir la puerta del ayuntamiento para que los vecinos sintieran que era parte de ellos, ahora hemos dado un pasito mas y estamos haciendo corresponsables a los ciudadanos de las decisiones que se toman en el ayuntamiento con los presupuestos participativos, los consejos municipales que se están formando, queremos contar con la voz de los ciudadanos, creemos que es importante que vean que las decisiones que nos traen se llevan a cabo. Aunque al final dependemos de un presupuesto y a pesar de que tenemos las cuentas saneadas y una deuda muy pequeña, la ley estatal no nos deja gastarnos el dinero en lo que nosotros consideramos necesario y nos tiene constreñidos en cuanto a personal y gastos por lo que hay reivindicaciones vecinales que tienen que esperar para poder ser atendidas.

P.-Si recaudan mas de 5 millones de euros más de los que hacen falta para el funcionamiento del ayuntamiento ¿Porqué no bajan los impuestos y se los devuelven a los vecinos?

R.-Nuestro compromiso, de los partidos que estamos en el equipo de gobierno, fue no subir los impuestos, el ibi tuvo una subida del 10% y del 4% y se ha ajustado para que los vecinos paguen lo mismo. Tenemos que garantizar que los ingresos cubren todos los servios públicos, si ingresamos 5 millones menos el gobierno nos sanciona y el año siguiente el presupuesto es menor, cuesta de entender si no ejecutamos el presupuesto el año siguiente es menor. Esto se acabaría si cambiara la Ley de Sostenibilidad que tenemos los ayuntamientos y nos dejara que ingresáramos y gastáramos en lo que consideremos que es mejor para los vecinos, no tener esa cortapisa de estar siempre supervisados. Queremos gestionar ese dinero.

P.-¿Cuántos años con superavit?

R.- Llevamos los dos últimos años. La cuestión es que se aumentan los ingresos, aunque estén los impuestos congelados, conforme tenemos mas habitantes tenemos mayor aportación del estado y lo que nos tiene constreñidos es que no podemos gastar más, de ahí este balance.

P.-¿Veremos algún proyecto realmente de interés general en esta legislatura?

R.-Ahora mismo lo que estamos haciendo es poner en orden lo que tenemos, se va a arreglar el centro social, entre el año 17 y 18 queremos que esté terminado, la casa de asociaciones de la plaza del pilar también y la compra de 8 a 12 viviendas sociales con un gasto de 600000 euros. Ahora estamos poniendo en valor los edificios que tenemos. Grandes inversiones nuevas en lo queda de legislatura va a ser difícil, de todas manera no es una obsesión acabar las cosas para las elecciones, yo creo que los vecinos son inteligentes, cortar la cinta de algo, poner la primera piedra de algo yo creo que no te da ningún voto, no hay que decirles que se han hecho las cosas, hay que hacerlas, y que realmente vean que se ha modernizado. Ya nos gustaría poder hacer un nuevo centro cultural o similar, vamos a trabajar sobre lo que tenemos.

P.-¿Porqué desde Guanyar se ha considerado un ataque hacia ellos la eliminación del gabinete de prensa?

R.-Ellos consideran que es una prioridad que exista un gabinete de prensa, el que había nos estaba creando problemas internos a los socios de gobierno y el funcionamiento no era correcto para la imagen que hay que dar. El gabinete no unía a los cuatro componentes del equipo de gobierno. Tanto Compromís como PSOE éramos partidarios de que se hiciera como en Alicante, que cada grupo lo gestiona por su lado.

P.-Esperábais que Guanyar saliera del equipo de gobierno después de su asamblea?

R.-Era una posibilidad, hablando con los concejales teníamos claro que su intención era no irse pero dependían de una asamblea, pero nosotros no íbamos a condicionar la decisión de echar a Sí se puede, si tuviéramos que gobernar con ocho concejales lo habríamos hecho.

P.-¿Cómo se encaja en el equipo de gobierno una persona que abiertamente prefiere no estar en el mismo, que vuestra compañía no le parece digamos “compatible” entre otras cosas por la expulsión de los dos miembros de podemos que quedaban en el gobierno municipal?

R.-Es complicado porque no hay una decisión unánime dentro de un mismo grupo político, hay voces diferentes, lo he dicho antes, aquí estamos porque queremos y el que considera que quiera estar que esté, y el que se quiera marchar tiene la total libertad de irse, de todas formas ella en ningún momento ha planteado que se quiera ir.

"Si hubiéramos tenido que gobernar con ocho concejales lo habríamos hecho"

P.-Esto empezó con sonrisas, ¿acabaremos con lagrimas?

R.-No, yo creo que acabaremos al servicio de los ciudadanos. El comentario de “ya sabemos lo que pasara en el 19”, yo ya se lo dije a un vecino en un pleno, en el 19 pasará lo que en el 15, lo que los vecinos quieran.

P.-Ha habido problemas y errores con la contratación pública, desde los problemas de múltiples contratos de Isalia a la terminación de contratos y no renovación como la grúa, la cantina, ropa de policía, la luz, mantenimiento y jardines.. no se si me dejo alguno, la cruda polémica de la paga de productividad, y además, como siempre intervienen varias concejalas distintas parece que la responsabilidad queda un poco en el aire por lo que tú, como alcalde ¿asumes esa responsabilidad?

R.-Como alcalde asumes todos los días responsabilidades que son de los compañeros del equipo de gobierno, además eres alcalde desde por la mañana hasta la noche, al final eres tú quien tiene que poner la firma en lo que se está haciendo, la decisión última es del alcalde. Lo que pretendes con el tema de los contratos es que no venzan, si hay que hacer una prorroga por que hay un problema, se hace, por ejemplo en el contrato de mantenimiento y limpieza de zonas verdes hay una empresa que ha puesto una demanda, esto no lo puedes prever, en todos los ayuntamientos, ahora y antes, se hacen prorrogas porque no llegas por diferentes motivos, por leyes nuevas, por lo que sea, aunque lo tengas preparado puede ocurrir, pero hay servicios esenciales que no podemos dejar de prestar, lo mas sangrante fue el de la luz , no podemos dejar sin contrato a una ciudad, al final esto llega a contratación y éste es el responsable, si no vas a llegar, por lo que sea, por tiempo, por paralización, se buscan las vías legales para que ese contrato siga en vigor, lo que no podemos hacer es que un contrato venza. Los concejales que están ahora, en Recursos Humanos y Contratación lo tienen muy claro, ayer hubo mesa de contratación, los sindicatos apoyaron las propuestas del equipo de gobierno, hay que hacer un trabajo, que a lo mejor se ve menos, pero la paz y concordia con los trabajadores del ayuntamiento es muy importante, hay casi 400 trabajadores y deben tener unas condiciones laborales adecuadas, hay que sentarse, hablar con ellos y negociar, en unas cosas se tendrá razón en otras no, es decir hay que llegar a acuerdos. Debe haber diálogo. En poco mas de tres semanas en Contratación y RRHH ha habido un avance muy importante.

P.- ¿Pero esto no era un trabajo que ya se había hecho?

R.-En contratación si es verdad que había un camino hecho pero faltaba ponerlas en orden y priorizarlas. En RRHH, la mesa de ayer fue completamente nueva, con la propuesta del nuevo concejal para aligerar las productividades y poderlas pagar este año y darle una solución de cara al futuro, planteando productividades por objetivos, como habían sido demandadas por sindicatos, mas abiertas a nuevos proyectos, que sean los propios funcionarios los que propongan ideas de funcionamiento de sus departamento y que haya más gente que pueda cobrarlas, pero con unos objetivos claros, yo mejoro en mi trabajo y en mis objetivos y cobro un dinero durante un tiempo que estoy poniendo estos servicios que mejoran la vida a los ciudadanos.

"Tenemos que estar lo mas unidos posible para poder gobernar"

P.-Vuestra relación con Compromis ¿Aliados interesados?

R.-Es verdad que en el momento que se produce el cese de Isalia puede haber una tensión pero ellos han seguido estando en el equipo de gobierno, trabajando, yo creo que al final lo que hemos entendido, tanto Compromís como el Pose, es que no puede hacer cada uno la guerra por su cuenta, que hay que trabajar de forma conjunta y que juntos se gobierna mejor, y se lo digo también a Guayar, me gustaría que los éxitos de cualquier concejal fueran los éxitos de todos. Tenemos que estar lo mas unidos posible para poder gobernar.

P.- Si se puede, después de su cese, que se sustentaba entre otras cosas en “baja actividad” de esta formación, ha asegurado que el PSOE es el grupo que menos propuestas lleva a los plenos y a las juntas de gobierno ¿Qué opina de esto?

R.-Al final la mayor parte de las asuntos que van tanto a la junta de gobierno como a los plenos es trabajo que han hecho los funcionarios, por ejemplo, si yo llevo la sanción a un vecino porque la policía le ha multado por no recoger las cacas de su perro, decir que el concejal de Servicios Sociales, porque esta por encima de la Concejal de Sanidad es quien ha llevado el asunto a la Junta de Gobierno, no sé, si llevo un permiso de maternidad de un funcionario, que ha tenido un hijo y lo llevo a la Junta de Gobierno, decir que estos son propuestas, pues bueno, bien.

P.-Los, dos años que quedan serán suficiente para que los vecinos vean una mejora clara de la situación en nuestra ciudad, con más y mejores servicios, menos impuestos y más facilidad para la implantación de empresas.

R.-Vamos a trabajar en ello y que quede claro que nuestro objetivo no deben ser las elecciones, vamos a trabajar en lo que consideramos necesario, no vamos a gobernar para volver a salir. Si volvemos a salir que sea por que el trabajo que hemos hecho sea bien valorado.

Cuando uno esta en política municipal, lo que de verdad tiene es pasión por trabajar por sus vecinos y eso es lo que vamos a intentar con todas nuestras fuerzas el tiempo que nos queda porque nos debemos a ellos.

P.-¿Cuáles son las líneas generales que tenéis planteadas para estos dos años?

R.-Se ha aprobado el PMUS, estamos trabajando todos los grupos en el plan general, y pensamos que debe ser un acuerdo de todos los partidos, queremos que se apurebe por unanimidad y que todos pongamos nuestro granito de arena en lo que queremos que San Vicente sea en el futuro.

Esperamos que alguno de los planes parciales que tenemos se pueda desarrollar y que nuestro municipio pueda crecer de manera ordenada, San Vicente sigue siendo de los municipios que mas crece, nuestros vecinos y los que quieren venir consideraran que en San Vicente se puede vivir a gusto.

El desarrollo de Castellet-Montoyos seria importante, supone unir desde la calle Elche hasta el velódromo, parece bastante lógico.

La fachadas que dan a la universidad, queremos que esté más integrada, menos industrial, esperamos que sea más residencial y terciario de manera que envolvamos más a la universidad, que la integremos más con nuestro municipioEn cuanto al pabellón, desde el principio, hemos tenido claro que es una de las principales demandas y necesidades de nuestra ciudad, se hicieron los presupuestos participativos, y además quedo el primero, y una vez que eso ocurre debemos pensar en un pabellón para el futuro de San Vicente, ¿cuántos pabellones se van a hacer en los próximos 20 años?. El concejal que estaba cuando se construyó la Casa de Cultura vino al ayuntamiento cuando estábamos discutiendo sobre la construcción del pabellón y nos dijo, “no cometas el mismo error que hice yo, piensa en un pabellón para el futuro”.

La discusión era de un millón, ahora mismo lo que tenemos es una nave industrial reconvertida, ese es el pabellón, una nave industrial reconvertida de hace 30 años. Esa es la única instalación cubierta que tenemos, pensemos en los ciudadanos, yo creo que no solo son los clubs quien lo pueden utilizar sino que todos los ciudadanos puedan acceder a él, que cumpla las expectativas futuras que podamos tener donde la mayoría de los deportes tengan cabida.