Impresionante accidente sin heridos

Impresionante accidente el que ha tenido lugar esta mañana pasadas las once. Un vehículo Ford Smax que iba dirección a Alicante, por la calle Teular, se encontró con otro que salía de la calle Rector produciéndose un espectacular accidente en el que los dos vehículos han quedado destrozados. Del impacto el Ford dio varios griros horizontales quedando en medio de la calzada. Una de las ruedas salió despedida más de 20 metros del vehículo. El otro turismo quedó igualmente en mitad de la calzada con su parte delantera hecha un amasijo de hierros. Afortunada e increiblemente ninguno de los conductores, un joven en el caso del Ford y una chica en el Peugeot negro, paraecen tener ninguna herida como consecuencia del accidente.

Los vecinos presentes mostraban su enfado por la situación ya que no es el primer accidente en este cruce, "aquí ya no se puede vivir, los coches vienen a mucha velocidad, incluso con las ventanas con aislamiento el ruido es muy molesto, ojalá que no hubieran abierto esta calle al tráfico", otro comentaba, "este cruce está muy mal, yo tengo un vehiculo bastante grande y cada vez que salgo tengo que tener mucha precaución ya que hay muy poca visibilidad y los automóviles van muy rápido, para poder ver tengo que sacar mucho el morro con el peligro que esto implica"