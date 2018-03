Hacienda planifica con optimismo sus cuentas a medio plazo

El Área Económica del Ayuntamiento de San Vicente acaba de presentar su previsión presupuestaria para los próximos tres años, dando así cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a las administraciones públicas a planificar sus cuentas a medio plazo (mínimo tres años). La buena situación económica que gozan en la actualidad las arcas municipales sienta las bases para esta programación presupuestaria que contiene las principales partidas de ingresos y gastos para 2019, 2020 y 2021.

Una vez que el pasado martes se dio cuenta en la Comisión Informativa de Hacienda del Ayuntamiento, el titular de la Concejalía, Alberto Beviá, destaca los tres elementos de esta programación que más afectan a los ciudadanos: “No habrá subida de impuestos, el Ayuntamiento no va a suscribir ninguna operación de endeudamiento y las inversiones reales superarán los 20 millones de euros en los próximos tres años“. Además el edil de Hacienda ha resaltado que ·este incremento progresivo no afectará a los tributos municipales, ya que la previsión general es que no aumenten durante este espacio de tiempo”.

Beviá deja claro que en estos momentos “no se contempla necesario solicitar operaciones de crédito a largo plazo durante el periodo que abarca el marco presupuestario, debido a que la buena gestión realizada permite al Consistorio disponer de recursos propios para alcanzar una capacidad inversora de más de 20 millones de euros en los próximos tres años”.

"Un futuro estable, sostenible y productivo que sirva de palanca para aumentar el bienestar de la ciudadanía y crear más empleo en San Vicente”

Por otra parte, también se prevé dar cobertura para recuperar parcialmente la capacidad adquisitiva del personal municipal en un aumento aproximado del 8%, en este trienio. Una capacidad que se vio mermada en los últimos años de manera significativa a consecuencia de la coyuntura económica nacional y a la Ley de Presupuestos General del Estado.

El saneamiento de las arcas municipales durante el presente mandato, que ha conseguido eliminar totalmente la deuda financiera del Ayuntamiento, permitirá ahora aumentar las inversiones, los servicios municipales básicos y las partidas destinadas a promoción y protección social (servicios sociales y empleo, entre otros). De modo que ahora “será posible planificar un futuro estable, sostenible y productivo que sirva de palanca para aumentar el bienestar de la ciudadanía y crear más empleo en San Vicente”.