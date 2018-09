Hacienda lanza una campaña para que la cuota reducida de la tasa de basura llegue a más familias

La Concejalía de Hacienda que dirige el concejal Alberto Beviá va a lanzar una campaña informativa para dar a conocer a las familias de menor capacidad económica que el Ayuntamiento les bonifica la tasa de basura con una cuota reducida de 30 euros. (Esta tasa es 87,80 euros para las viviendas del diseminado y de 84,24 para las del caso urbano).

“El pasado ejercicio la cuota reducida no tuvo el impacto deseado debido a que la información sobre esta bonificación social no llegó a los interesados”, ha indicado Beviá. “En muchos casos se trata de familias de muy escasos recursos o personas mayores a quienes la información no les ha llegado por los canales convencionales, de ahí que ahora nos centraremos en llegar a ellos por otros medios”. “Vamos a llevar la información a los educadores sociales, a Cáritas, a los centros de mayores, a las asociaciones vecinales y a todas aquellas entidades o asociaciones que trabajen con las personas de menor capacidad económica”, ha añadido.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Beviá asegura que, según datos recabados por SUMA, de las cuatro personas que durante el ejercicio pasado se interesaron por la cuota reducida, ninguna optó finalmente por tramitarla. De ahí la campaña especial que se lanza ahora. Desde SUMA indican de este año están viniendo más contribuyentes a interesarse por esta bonificación.

Respecto al ejercicio anterior, además de esta campaña informativa, hay una diferencia notable: el año pasado se aplicaba la cuota reducida a las familias que acreditaran ingresos iguales o inferiores a la pensión no contributiva y de cara a 2019 será la Renta Valenciana de Inclusión Social más un 10%, para que puedan beneficiarse más viviendas.

En el marco del esfuerzo municipal para favorecer a las personas con menos capacidad económica, Beviá ha recordado que el Ayuntamiento de San Vicente va a crear por primera vez una línea de ayudas a personas y/o familias con mayor dificultad socioeconómica, para afrontar los gastos derivados de su vivienda habitual. La partida inicial asciende a 150.000 euros y la ayuda máxima por vivienda será de 120 euros.

Podrán solicitarse estas ayudas para gastos derivados de la reparación y mantenimiento del equipamiento básico de la vivienda: cocina, calentador, lavadora y frigorífico, para pagar recibos de la comunidad de propietarios e, incluso, para recibos de los suministros de agua, luz y gas.