Hacienda anuncia una alternativa a la bajada del IBI

En el pleno extraordinario que se celebró en la mañana del día 7 de septiembre (correspondiente a la mensualidad de Agosto), a propuesta del concejal de Hacienda, Alberto Beviá, se aprobó la modificación de cinco ordenanzas fiscales (Construcciones, Instalaciones y Obras; IBI rústico; Tasa por la utilización de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública; Recogida, Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Prestación del Servicio del Cementerio).

Sin embargo, lo más novedoso del pleno llegó con el anuncio de Beviá, adelantando que a partir del 1 de enero de 2019 se llevará a cabo “una medida inédita y social que ayudará a las personas y familias con dificultades socioeconómicas para que afronten los gastos habituales derivados de la vivienda (comunidad, agua, luz, gas…)”. Esta iniciativa, según Beviá, contará con un presupuesto de 150 mil euros y llegará como alternativa a la bajada del IBI en la que insistió una vez más el PP, con el fin de “lograr una mayor justicia tributaria”, aseguró el regidor de Hacienda.

“Esta propuesta social no es incompatible con la bajada del IBI”, indicó la popular Carmen Victoria Escolano, que consideró insuficiente la reducción llevada a pleno que afecta al tipo de los inmuebles rústicos, pasando del 0,8 al 0,6%. “Supondrá una rebaja para 965 recibos cuando San Vicente cuenta con alrededor de 30.000 inmuebles”, argumentó la bancada popular, pidiendo sin éxito a Beviá que indicara la cifra exacta que supone esta modificación para el bolsillo de los vecinos. “El tripartito tiene previsto recaudar este año más de 13,5 millones de euros por el IBI de naturaleza urbana y únicamente 35.000 euros por el rústico, por lo que es posible una rebaja del IBI que beneficie a todos los vecinos de San Vicente sin poner en riesgo ni los servicios básicos ni las inversiones que necesita el municipio”, concluyó Escolano. La modificación salió adelante pese a las abstenciones de PP y Ciudadanos.

Tasa de basuras

En la tasa de basura se aprobó aplicar una reducción del 6% a las viviendas del extrarradio, de forma que el importe de los recibos de estas casas se equipara a los de 2012. Así, los inmuebles del diseminado pasan de pagar 103,65 euros a 87,80 euros. Una novedad relevante en esta Tasa es la ampliación del número de viviendas que pueden acogerse a la cuota reducida, cuota que se aplicará en función de la capacidad económica de sus titulares. La cuota a pagar será de 30 euros, y ahora se aumentan los límites de ingresos de la unidad familiar con la finalidad de que puedan beneficiarse de la misma un mayor número de personas. “La cuota reducida llegará de esta forma a más familias, una medida claramente a favor de las personas con menor capacidad económica”, destacó Beviá, quien confesó haber errado en sus cálculos anteriores cuando anunció que se beneficiarían de esta cuota unas 600 familias, cifra que no se ha alcanzado.

Preguntas

Ante la ausencia de mociones, las preguntas centraron la parte final del pleno. El edil socialista, José Luis Lorenzo, informó tras una pregunta de David Navarro que el pasado 15 de Agosto, festivo, no se cobró a los usuarios de la piscina por una avería en las máquinas. Asun París volvió a anunciar que no se ha recibido todavía ninguna resolución a los recursos interpuestos por el Ayuntamiento tras las subvenciones perdidas, mientras Maribel Martínez (edil de Seguridad Ciudadana), recordó que con la norma en la mano un policía puede multar a quien circule con patinete eléctrico (después de que el edil no adscrito JM Marín pidiese consideración para estos vehículos hasta que exista una regulación).