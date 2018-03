Hacienda: “Para poder invertir en San Vicente hemos tenido primero que pagar la deuda de más de 12 millones que dejó el PP”

El concejal de Hacienda, Alberto Beviá, acusa al Partido Popular de intentar confundir a la ciudadanía “con informaciones que no son ciertas”. “Es falso que el dinero de las inversiones del Presupuesto municipal que no se ejecutaron en 2017 se vaya a perder porque haya que destinar ese dinero a reducir la deuda”, ha asegurado Beviá, quien explica que el actual Gobierno municipal ya ha dejado prácticamente a cero la deuda de más de 12 millones de euros que generó el PP por su floja gestión y, por tanto, ya no hay deuda que pagar”.

“La única realidad es que, para poder destinar el dinero a inversiones, hemos tenido que pagar esa lacra de 12 millones de euros que dejó el Partido Popular con una gestión que dejó mucho que desear”, insiste Beviá, quien además recuerda que “los populares subieron los tributos en sus últimos cuatro años de gestión, en concreto el impuesto del IBI un 12% y la tasa de la basura un 18%”.

“Nosotros, en cambio, hemos congelado los impuestos y la tasa de la basura se ha reducido un 18%. Y ya, el colmo de la confusión es que el PP nos acuse de no ejecutar inversiones de 2017. Los datos oficiales ponen a cada uno en su lugar, porque lo cierto es que las inversiones ejecutadas en los últimos tres años de gestión del Partido Popular no llegan a los cinco millones (4.805.000 €), una pobre inversión para un municipio como San Vicente. En cambio, el actual equipo de Gobierno, en tres años, ha ejecutado casi 11 millones (10.893.000 €). Más del doble a pesar de soportar la deuda que dejó el PP”.

Beviá deja claro que las obras que no se han ejecutado en el 2017 se incorporan al ejercicio del 2018. “Todas las obras que el Partido Popular denuncia están incorporadas para finalizarlas durante el presente ejercicio (más de 2 millones de euros). A destacar: Alumbrado público en Los Girasoles, adecuación del Auditorio, mejora de caminos vecinales, mejora alumbrado en la zona norte, arreglo de aceras y vías públicas, adecuación edificio Isajove, redacción proyecto del pabellón,… La mayoría de las obras, por los plazos de licitación, se ejecutan en dos ejercicios no en uno.