Hacen público el plan de poda en San Vicente

La Concejalía de Parques y Jardines ha hecho público el nuevo Plan de Poda de San Vicente para que la ciudadanía conozca con detalle la planificación de estos trabajos (se encuentra en la web municipal). Desde el 15 de noviembre se ha estado podando en diferentes calles del municipio. En lo que va de mes, los operarios han actuado en la Ronda San Vicente-San Juan y a partir de hoy, 15 de enero, comienza la poda de las palmeras en Ancha de Castelar y en la calle Alicante, unos trabajos que se prolongarán hasta mitad de febrero.

En San Vicente hay unos 16.000 ejemplares de árboles y 1.800 palmeras. “Realizamos las podas en la época más adecuada, teniendo en cuenta la biología de la especie”, señala la concejala Nuria Pascual, que puntualiza que aunque se ha diseñado un calendario bastante concreto y aproximado a la realidad, “se irá ajustando al día a día, ya que las condiciones climáticas, como la lluvia o el viento, son un condicionante a tener en cuenta para realizar este tipo de trabajos".

La previsión de las podas se da a conocer, según Pascual, para que todos los vecinos y vecinas de San Vicente puedan conocer en qué fechas se va actuar en sus calles y de la duración en que los jardineros trabajarán en el mantenimiento de los árboles.

Desde Parques y Jardines informan de que, a diferencia de los cultivos agrícolas que se podan sistemáticamente con el fin de obtener una mayor o mejor producción de frutos, los árboles de la ciudad no tienen dicha función, por lo que no es obligatoria su poda. No obstante, se interviene por posibilidad de rotura y caída de ramas o de troncos en la vía pública; por ramas muertas o enfermas; para formar ejemplares jóvenes, y también cuando hay interferencias con edificios o con otras infraestructuras como líneas eléctricas o telefónicas. Asimismo se podan aquellas ramas pequeñas, o que crecen torcidas o demasiado juntas y afectan al estado fisiológico o estético del árbol.