Guanyar y Sí se Puede trasladan al Pleno las exigencias del 19J

Los grupos municipales Guanyar Sant Vicent y Sí se Puede trasladarán al pleno ordinario, del próximo miércoles 28 de junio, la solicitud de la Plataforma por la Igualdad Raspeig, Trinchera, Brigada Enriqueta Otero, Entrepobles y Foro Agrario de Mujeres para que el Ayuntamiento de San Vicente inste al Gobierno del Estado a modificar la asignación destinada a la lucha contra la violencia de género y a las políticas de igualdad en los Presupuestos Generales del Estado 2017.

En lo que llevamos de año un total de 34 mujeres y 6 menores han sido asesinados por la violencia machista, además el número de denuncias (2,3%) y el número de mujeres con órdenes de protección y/o medidas cautelares (7%) en el año 2016, han crecido con respecto al año anterior. “Estamos ante datos alarmantes que exigen por parte de las Instituciones Públicas un compromiso de lucha para erradicar la violencia machista” ha explicado Mariló Jordá, portavoz del Grupo municipal Guanyar.

En los Presupuestos Generales del Estado la cuantía asignada al Programa 232C Actuaciones para la prevención de la violencia de género asciende a 31,7 millones de euros, que es un 25,7% más que en 2016 pero un 2,20% menos que en 2010. Asimismo, se congela en 19.741.840 euros el Programa 232B Igualdad entre mujeres y hombres. En total son 51,4 millones de euros destinados a políticas de igualdad, lo que supone solo el 0,011% de los gastos de los Presupuestos del Estado para 2017, “porcentaje ridículo de lo que se ha llamado pomposamente desde noviembre de 2016 Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, señala David Navarro, portavoz de Sí se Puede.

La exigencia del movimiento feminista, que se visibilizó el pasado 19 de junio con encierros simultáneos en cerca de 200 ayuntamientos, es que se aumente significativamente el dinero del Programa 232C Violencia de Género, al menos en 120 millones de euros, porque “el Pacto de Estado sería una ofensa y una burla a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género”, indica Jordá.

Por otro lado, Navarro ha indicado que si no se modifica y se amplia la partida significa “seguir sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, no cubrir la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde 2014, no mejorar la respuesta policial y judicial y no cubrir el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en el art.19 de la Ley O 1/2004”.

Moción para blindar la asignatura de Filosofía en la Enseñanza Valenciana

Asimismo, ambos grupos también presentarán un moción para instar al Gobierno Valenciano a hacer la Filosofía de 4º de ESO y la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato estudios obligatorios de la enseñanza valenciana para formar una ciudadanía reflexiva, democrática y crítica por el curso 2017/18.

“La Filosofía en el País Valenciano se encuentra en una situación límite. Por un lado, la LOMQE le sacó la obligatoriedad en 4º de ESO y en 2º de Bachillerato al curso 2016/17; por otro lado, el Gobierno Valenciano, en los dos años que trae gobernando, no ha sido capaz de continuar la línea de actuación de otras autonomías , que de diferente forma, han hecho modificaciones a la LOMQE, para que su alumnado no sufriera en su formación la carencia de los estudios de Filosofía”, ha explicado Mariló Jordá.