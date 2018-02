Guanyar traslada al pleno su apoyo a la Plataforma de profesionales de Educación Infantil y Especial

El grupo municipal Guanyar Sant Vicent trasladará al pleno de este miércoles, 28 de febrero, una moción contra la precariedad laboral en Educación infantil y especial.

La moción, procedente de la Plataforma de educadores y educadoras de Educación Infantil y Especial, pretende conseguir unas condiciones laborales dignas y reclamar que las Consellerias de Justicia y Educación, de las que dependen, se sienten a negociar unas condiciones laborales justas para su colectivo.

La plataforma reivindica una participación real en los centros, afirman que no se les permite el acceso a reuniones con el equipo interdisciplinar, ni tiempo de coordinación con el resto de profesionales y con las familias, y que no se respeta la normativa que regula los horarios, los descansos, las funciones, etc.

Las Educadoras de Especial, que trabajan con niños y niñas con Diversidad Funcional, afirman que, no es posible lograr una integración real para estos alumnos/as. “El desgaste físico, psicológico y emocional, con el que trabajan afecta a su rendimiento. Apenas tienen tiempo y espacio para comer con dignidad y el exceso de horario es diario y no podemos asistir a reuniones de coordinación con el equipo interdisciplinar”.

Guanyar apoya la Huelga feminista del 8 de marzo

El próximo 8 de Marzo, día Internacional de las Mujeres, el movimiento feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y sindicales convoca una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía

Una convocatoria de denuncia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufrimos más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social, justo, democrático e igualitario.

Una huelga feminista contra un sistema capitalista y patriarcal que permite que las desigualdades estructurales que padecemos las mujeres estén alcanzado tales niveles de gravedad y de tal dimensión, que hace ineludible tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que sin nosotras el mundo se cae, el mundo se para.