Encuentran un gato muerto junto a la basura

Reproducimos el texto completo de un vecino que se ha encontrado un gato muerto junto a la basura:

"Estas son dos fotos tomadas rapido porque estaba paseando a mi perro con mi hija pequeña(la cual cree que el gatito "duerme")comento:San Vicente del Raspeig,zona norte,instituto canastell....hay gente que se hace pasar por amante de los animales, que da de comer a éstos gatitos tan adorables, gente ignorante que no sabe que se valen por si mismos y que dándoles comida a diario hacen crecer una colonia cada día más y más grande, dentro de un centro público, que prolifera en los alrededores (calles,parques....) extediendo en la zona una "plaga"con sus riesgos para la salud de personas y sus mascotas que pasean a diario. Defecan en los árboles y orinan paredes y ruedas de vehículos aparcados. Estos gatos son atropellados y se matan en peleas por la comida (lo he presenciado) y esta gente, tan buena con ellos,los aparta y echan a un lado del contenedor. ¿Hasta cuándo?.¿Cuándo va a hacer algo el #ayuntamientodesanvicentedelraspeig? para los que queráis criticar mi falta de empatización con estos animalitos que sepáis de antemano que mi perro fue adoptado de la asociacion #asokaelgrande en la cual fuimos mi mujer y yo activos voluntarios (yo con gatos con sida) y lo que hacen estas personas ignorantes no es ayudar, es dormir a gusto pensando que han hecho una buena labor. Donar alimentos y dinerito a asoka o a cualquier asociacion, adoptar a los gatos a los que alimentáis, haced las cosas sin jodernos a los vecinos!!!!!la policía me dice que recoja firmas y ya veremos.compartir por favor a ver si les da vergúenza!!!!"