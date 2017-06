Fernando Prieto nos descubre los rincones paisajísticos de Nueva Zelanda

Fernando Prieto emprendió recientemente un excitante viaje a Nueva Zelanda, llevándose sólo su cámara de fotos y su espíritu aventurero. En su blog “Mi aventura kiwi” nos muestra su día a día a través de las nieblas matutinas, las cumbres del “Alpen Glow” y las últimas luces del día neocelandés. Descubre impresionantes rincones del continente oceánico a través de la cámara de este intrépido sanvicentero.

PREGUNTA: ¿Habías viajado mucho antes de esta aventura?

RESPUESTA: No tanto como me gustaría. En 2010 viajé a los Alpes Franceses para realizar un trekking (senderismo) de varios días y aquello me impactó profundamente. También viví una gran experiencia en el Camino de Santiago hace tres años, durante mes y medio.

P: Y de repente, a las antípodas, ni más ni menos…

R: La idea de viajar a Nueva Zelanda la tenía en mente desde hace al menos 5 años. A finales del pasado verano cuando acabé mi contrato en Mallorca pensé que era la ocasión, puesto que tenía todo a favor, incluyendo el tiempo necesario.

P: ¿Por qué Nueva Zelanda?

R: Por sus increíbles paisajes, especialmente los llamados "Alpes del Sur". Inicialmente me planteé venir a trabajar, pero siendo mayor de 30 años las opciones en cuanto a visados y permisos de trabajo están muy limitadas, así que finalmente decidí venir como turista. Hablan inglés, que es un idioma con el que me defiendo bastante bien.

P: ¿Está el viaje cumpliendo tus expectativas?

R: En algunos aspectos las ha superado, y en otros no. Por ejemplo, no esperaba encontrar tantos turistas en zonas como Wanaka o Mount Cook.

P: ¿Cómo es un día normal en tu vida “kiwi”?

R: Mi viaje está siendo un roadtrip, algo habitual en Nueva Zelanda. Hay mucha gente viajando en autocaravanas y furgonetas camperizadas. En mi caso, viajo en un coche de segunda mano que compré en Christchurch, al principio de mi estancia en el país. Duermo dentro del coche, en un colchón en la parte trasera, y siempre en zonas de acampada, ya que no está permitida la acampada libre. Elijo zonas que cuenten con duchas y cocina de uso común. Habitualmente desayuno y ceno en ellas. Durante el día me dedico a hacer rutas de senderismo, visitar lugares interesantes y desplazarme por carretera.

P: ¿Cómo te apañas económicamente?

R: Gastando lo menos posible. El viaje está siendo más caro de lo esperado, sobre todo por la gasolina, ya que el coche consume mucho. Contaba con vender fotografías en la web de "Mi Aventura Kiwi", pero por el momento las ventas han sido mínimas. Espero que la cosa mejore en breve.

P: ¿Cómo es culturalmente Nueva Zelanda en comparación con España y Europa?

R: Una de las cosas que me llama la atención es el respeto por las propiedades públicas (y privadas). Por ejemplo, hace poco estuve en un refugio de montaña que permanece abierto a disposición de los usuarios. Está todo limpio y bien cuidado. En España por desgracia esto sería impensable, estaría en muy mal estado por dejadez y vandalismo, me temo (según mi experiencia senderista en Alicante).

P: Cuéntanos alguna anécdota divertida…

R: Por ejemplo, un día una amiga "kiwi" me llevó a las Clifton Caves. Son unas cuevas que se visitan por libre, con ayuda de una linterna y siguiendo el curso de un río subterráneo. En un momento dado decidí bajar a investigar una poza, y me quedé atrapado al no poder volver a subir. Mi amiga tuvo que salir y llamar a los servicios de rescate para que me sacaran de allí. Por suerte todo quedó en una anéctoda.

P: ¿Cómo está de presente la historia neocelandesa entre sus habitantes? ¿Se nota la tradición maorí que ha llegado a España gracias a los libros de Sarah Lark?

R: Nueva Zelanda es un país muy joven, pero la historia, o parte de ella, está muy presente: cada pueblo suele contar con un monumento conmemorativo de las personas que murieron en la I y II Guerra Mundial. Y suele haber paneles informativos que cuentan la historia y el origen de lugares significativos. En cuanto a la tradición maorí, la he notado en los topónimos, pero poco más. Quizás porque me he movido por zonas turísticas.

P: ¿Recomiendas la experiencia?

R: Sin duda. Es una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos. Estoy encontrando muchos viajeros jóvenes, menores de 30 años, sobre todo alemanes y franceses. Es algo que ahora, con perspectiva, pienso que tendría que haber hecho yo también en su momento. Lo ideal es venir antes de los 30 años para poder obtener un visado "working holiday" y trabajar para pagar gastos.

P: ¿Qué otros retos te gustaría hacer en el futuro?

R: Me gustaría hacer un viaje de este tipo, en furgoneta, por Europa, visitando los Alpes y Noruega. O podrían ser viajes diferentes. En cualquier caso, seguir viajando, a ser posible con una filosofía "slow", es decir, tomándome mi tiempo y disfrutando tanto del camino como de las "metas".

P: ¿Echas de menos España y San Vicente? ¿Qué es lo que más añoras?

R: Claro que sí, estoy viajando solo, así que echo mucho de menos a familia y amigos, tanto de San Vicente como de Mallorca.

Perfil personal

Tiene 38 años y estudió Ingeniería Informática Superior en la Universidad de Alicante. Trabajó como desarrollador web durante unos 7 años, pero actualmente está en proceso de reconversión profesional. Ello le ha llevado a viajar, con el objetivo de convertirse en fotógrafo profesional. Le apasiona lo que tenga que ver con la montaña y la naturaleza en general, siendo un practicante habitual de senderismo. Lleva siempre en la mochila sus raíces sanvicenteras, de hecho su padre tiene una tienda de aderezos en el pueblo. A final de junio estará de vuelta.