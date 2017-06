× Ampliar El Patronato de Deportes mantendrá la calidad de sus servicios

La Asociación Vecinal Nuevo Moralet exige el fin de la discriminación por razón de residencia en las escuelas deportivas de San Vicente

El viernes 16 de junio ha presentado una queja por registro en el ayuntamiento solicitando la modificación de la Ordenanza Reguladora del precio público del servicio de escuelas deportivas municipales del OAL Patronato Municipal de Deportes de San Vicente del Raspeig que contemple unas tasas iguales para todas las personas sin discriminación en función de su residencia.

Diversos Tribunales de Justicia han declarado anteriormente que la diferencia del importe de la tasa o precio público entre las personas empadronadas y las que no lo están vulnera el derecho de igualdad. No hay precepto legal que permita establecer cuotas distintas para los usuarios del servicio por razón de la vecindad. L as diferencias de trato no pueden implicar discriminación por razón de la condición de empadronamiento sino por el principio de capacidad económica. Existe infinidad de jurisprudencia y recomendaciones del Síndic de Greuges a este respecto. El Tribunal Constitucional falló en el año 2015 que el trato discriminatorio en función de la residencia “vulneraba el principio de igualdad”. El Defensor del Pueblo Español falló en el año 2016 que "c uando algún ciudadano tiene que pagar una tasa o un precio público más elevado por el mero hecho de residir en otro municipio se vulnera el principio de igualdad (artículo 14 en relación con el 19 de la Constitución), pues esa diferenciación está basada en el empadronamiento y no en criterios de capacidad económica".

El artículo 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales dispone lo siguiente:

1. La tarifa de cada servicio público de la Corporación será igual para todos los que recibieren las mismas prestaciones y en iguales circunstancias.

2. No obstante, podrán establecerse tarifas reducidas en beneficio de sectores personales económicamente débiles.

Como fácilmente puede deducirse de estos preceptos legales, el trato desigual para los usuarios de las instalaciones de las escuelas deportivas municipales dependiendo de su condición de empadronado o no empadronados, con independencia de su posible admisión social, no respeta el ordenamiento jurídico y por tanto es contrario a derecho.

En El Moralet, el polideportivo más cercano es del de San Vicente pero debemos pagar un 50% más en las escuelas deportivas porque estamos empadronados en Alicante. Un jubilado de nuestra partida debe abonar 178,05€ por una actividad deportiva de 2 horas a la semana, mientras que otro de San Vicente va gratis. Recientemente, una niña de El Moralet con discapacidad no pudo beneficiarse del descuento en la escuela de natación adaptada por no estar empadronada en San Vicente.

Las asociaciones de la partida llevamos un año pidiendo que los ayuntamientos lleguen a un convenio pero no hemos tenido respuesta. Acudimos al polideportivo de San Vicente por cercanía y comodidad, al igual que realizamos muchas otras actividades cotidianas en ese municipio (compras, bancos, médico, guardería, instituto, etc.). El polideportivo Monte Tossal está a unos 12km. de El Moralet, frente a los 6km que nos separan del de San Vicente. Sólo queremos hacer deporte a un precio asequible y no sufrir discriminación en función de nuestra residencia.