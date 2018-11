EU Raspeig elige a Alberto Beviá para encabezar su lista a las próximas elecciones municipales

El viernes 16 de noviembre, la Asamblea Local de Esquerra Unida Raspeig decidió por unanimidad que fuera su Coordinador, Alberto Beviá, el primero en la lista de la formación para las municipales de 2019.

También avaló unánimemente las otras 16 candidaturas presentadas, todas ellas de personas vinculadas a la formación y muy implicadas en el tejido socio-político sanvincentero. La diversidad de las personas que han dado el paso para apoyar a EU Raspeig asegura que la candidatura resultante contará con la necesaria paridad y con la deseable combinación de experiencia y renovación que garantice el equilibrio entre pasado y futuro de la organización.

El momento más emotivo de la jornada fue cuando los dos ediles de Esquerra Unida, integrados actualmente en el grupo municipal de Guanyar, Mariló Jordá y Javier Martínez, explicaron su renuncia a participar en las primarias. Aunque los Estatutos de Esquerra Unida establecen que los cargos públicos no podrán ser ocupados consecutivamente más de dos mandatos, también contemplan la posibilidad excepcional de que la Asamblea prorrogue esa responsabilidad, pero ambos ediles han optado por no acogerse a este supuesto al estimar que la política debe concebirse como un servicio público a la ciudadanía y no como una profesión que se perpetúe en el tiempo. Ambos explicaron que continuarán colaborando con el colectivo y aportando su experiencia para mejorar el buen hacer del nuevo equipo resultante, lo que motivó el cerrado aplauso de todos los presentes.

Alberto Beviá cerró la Asamblea agradeciendo la confianza depositada en él y manifestando su ilusión en la nueva etapa que comienza y su compromiso de esfuerzo, trabajo y dedicación para cumplir con el programa electoral que diseñe la formación para la próxima legislatura.