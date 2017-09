Estalla la guerra en Recursos Humanos

“Hago un llamamiento para que los miembros de este pleno exijan la dimisión del concejal de Recursos Humanos y del Alcalde, que han perdido la credibilidad”. Así finalizó su intervención David Navarro (Sí Se Puede), un alegato cargado de dureza que sacudió por completo al salón de plenos. El ex socio de gobierno venía avisando meses atrás, pero en esta ocasión sacó toda la artillería y no dejó títere con cabeza, en un discurso donde fue repasando lo que ha sido el último año de gestión en un área que no deja de traer quebraderos de cabeza a quien la regenta.

“Su gestión es vergonzante, marcada por el ego, la prepotencia y la negligencia”, arrancó Navarro, aprovechando la anulación por parte de la subdelegación del gobierno del acuerdo plenario que afectaba a la productividad de 32 miembros de la Brigada de Mantenimiento. “Esto es producto de su ambición política, los riesgos debe tomarlos con su dinero, no con capital público”, continuó, haciendo extensiva la crítica a todo el PSOE, el cual según Navarro apuesta por “políticas rancias y partidistas”, más centrado en “el arte de engañar” que en “el arte de cambiar las cosas”.

Sobre su destitución, el ex edil de Recursos Humanos aseguró que “nos tiraron por rivalidad electoral, no tienen vergüenza”, pidiendo al primer edil que actuara ahora de la misma manera. Navarro criticó a Manuel Martínez por “engañar a los representantes sindicales” y también se despachó a gusto con Compromís, un partido “que ha firmado un cheque en blanco al PSOE”. Éstos últimos no dieron réplica, pero el portavoz socialista si intentó defenderse tras un contundente discurso que impactó a todos los presentes.

Respuesta

“No haga brindis al sol ni demagogia, si quiere que nos vayamos utilice los mecanismos para ello, promueva una moción de censura”, respondió Martínez tras el órdago de Si Se Puede, usando el mismo argumento que posteriormente secundó el Alcalde. “Hay mucho veletismo político por parte de algunos”, prosiguió, acusando a Navarro de estar “anclado en el pasado, traumado, despechado y pendiente de vendettas”, para concluir afirmando que “sólo le falta un grupo de plañideras al lado”.

El resto de grupos también intervinieron, pero sólo el PP, a través de su portavoz, se posicionó sobre una posible dimisión del edil de Recursos Humanos y del Alcalde. “Nosotros no hemos pedido la dimisión de nadie en esta legislatura, tampoco lo vamos a hacer ahora”, indicó Mercedes Torregrosa, aunque si deslizó que “dentro de cada concejal está la responsabilidad de saber si un cargo le viene grande”. Martínez lamentó que los populares dejen “esta puerta abierta”, recordándoles las numerosas veces en las que la Subdelegación ha anulado acuerdos plenarios durante legislaturas anteriores. “No se sumen al radicalismo oportunista de Navarro”, concluyó el edil socialista.

Tampoco perdieron oportunidad de entrar al trapo los ediles no adscritos. Juan Manuel Marín y Auxi Zambrana, únicos que votaron en contra de la medida en el pasado pleno, confesaron además haber puesto en conocimiento de la Subdelegación la posible irregularidad de la misma. “Ha sido un engaño sublime a los trabajadores”, expuso Marín, “además de un enmascaramiento a la Subdelegación aportando información sesgada”. Para finalizar, el ex miembro de Ciudadanos advirtió a Martínez de que “se ha subido a una onda que va a fagocitarles, debido a su soberbia política”, palabras corroboradas en su totalidad por Zambrana, que pese a no querer implicarse dialécticamente en un principio acabó siendo advertida por el Alcalde con abandonar la sesión si no respetaba los turnos de intervención. “No voy a perder más que un minuto con los concejales que no pertenecen a ningún grupo político”, comenzó su respuesta Manuel Martínez, criticando a los no adscritos por “trabajar poco o nada por el pueblo y mucho para sus intereses propios”.

Se avecinan meses intensos en el área de Recursos Humanos, que ve como el cuarto concejal al mando en lo que llevamos de legislatura tiene que lidiar con varios asuntos delicados.

