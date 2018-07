El viacrucis de las personas con familiares que presentan problemas mentales

José Antonio es un vecino del Barrio Santa Isabel que está pasando por un verdadero infierno, estando al cuidado de su hermano (55 años), que presenta “graves problemas mentales”, según nos asegura. No es el único, ya que son muchos los que soportan día a día esta dura realidad, llegando a perder la esperanza de encontrar alguna solución.

El hermano de José Antonio salió en libertad condicional de un establecimiento penitenciario el pasado 15 de mayo. “Estuvo interno 3 años, entró perfectamente pero salió con problemas mentales”, nos asegura nuestro protagonista. Desde la prisión certificaban estas alteraciones de conducta con un certificado médico que aconsejaba internarlo en un centro especializado, aunque tuvo que ser el propio José Antonio el que se hiciera cargo, a pesar de no contar con sustento económico para albergar esta responsabilidad. “En la cárcel intentó suicidarse contándose el cuello con una lata”, explica, aunque también aclara que “se está medicando y no es agresivo, lo que le ocurre es que siempre intenta huir, le da igual por la puerta o por la ventana”. Pudieron sobrellevar la situación unas semanas, pero el pasado lunes 9 de julio, mientras José Antonio se descuidó un segundo cambiando la comida del perro, su hermano se arrojó por un quinto piso en el bloque 14 del barrio. Por suerte, los cables de acero para tender frenaron la caída, que no fue mortal, aunque días después el accidentado sigue en coma inducido (UCI) y con graves lesiones.

Tras este hecho, Juan Antonio quiere encontrar una solución y piensa remover cielo y tierra para ello. En servicios sociales del Ayuntamiento le han dicho que no hay plazas en ningún centro específico para internar a su hermano, y mientras avanza en las listas de espera se acerca el día en que le den el alta. Por otro lado, “cuando presenta algún brote y le llevo al Hospital de San Juan, le mandan de vuelta y me dicen que no cumple los criterios para mantenerle ingresado”, lamenta. Juan Antonio está desesperado, y cómo el muchas otras personas a cargo de familiares con dificultades mentales.