El tripartito ya acusa la minoría

El tripartito de San Vicente ya ha padecido las primeras consecuencias de gobernar en minoría, hecho que se produce desde la reciente expulsión de Sí se Puede.

Ocurrió en la pasada mesa de trabajo previa al pleno, cuando desde Recursos Humanos se quiso incluir en el orden del día un asunto relativo al personal del conservatorio y la brigada de obras, el cual ya fue aplazado en su día por tener un informe en contra.

La oposición (PP y Ciudadanos) se abstuvo, al igual que Auxi Zambrana, por considerar que entraba de forma precipitada y no disponían de tiempo suficiente para estudiar la propuesta. Por contra Sí Se Puede y Juan Manuel Marín (no adscrito) votaron en contra, por lo que a pesar del voto favorable del tripartito (PSOE, Guanyar y Comprimís), no se alcanzó la mayoría absoluta necesaria para aprobar la urgencia.

Se trata de un asunto menor, pero que puede servir como ejemplo de lo que le puede esperar al Tripartito en lo que queda de legislatura si no hace gala de un talante negociador. En caso de que dicha propuesta acabe pasando por pleno la próxima semana, tendría que ser sin dictaminar por la comisión informativa.