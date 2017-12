El transfugismo y la no bajada de impuestos decantan la negativa de Ciudadanos a los presupuestos

El grupo municipal Ciudadanos mantuvo una reunión con el Alcalde, el Portavoz Socialista y el Concejal de Hacienda con el objeto de facilitar la aprobación de los presupuestos municipales.

Como Portavoz de Ciudadanos “siempre hemos tendido la mano al gobierno municipal para sacar adelante propuestas de interés general para los vecinos. La actitud de los negociadores, fue que no estaban dispuestos a la bajada de impuestos para el 2018, clave para las familias y empresas. El pasado mes de septiembre nos tumbaron por el voto de calidad del Alcalde la rebaja del IBI y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para el 2018”, manifiesta Mª Mar Ramos.

“El apoyo a las familias y colectivos más duramente castigados por la crisis económica y social para cubrir necesidades básicas como son la vivienda, ya ha habido un primer fracaso y vamos camino de un segundo. Sería más lógico como dijimos en el último Pleno una alternativa más realista, como sería con esos 600.000€ haber pagado el alquiler a más de cien familias durante un año, sufragando el coste medio de 450€ mensuales”, añade.

"El Tripartito no debe dejar en manos de dos tránsfugas las decisiones más importantes del municipio y si lo hace, el Alcalde tendrá que explicar cuál es la factura que el Gobierno va a pagar por ello"

Desde Ciudadanos “nos han resultado sorprendente las declaraciones de los tránsfugas de la Corporación sobre los presupuestos. Los partidos con legitimidad democrática no podemos dar alas al transfugismo. El Tripartito no debe dejar en manos de dos tránsfugas las decisiones más importantes del municipio y si lo hace, el Alcalde tendrá que explicar cuál es la factura que el Gobierno va a pagar por ello. Por último reclamamos, que el Alcalde se pronuncie sobre estos tres asuntos antes del miércoles para volver a la mesa de negociación y cerrar los acuerdos. El partido naranja no entrará en ningún pacto que incluya a los tránsfugas, criticamos la falta del talante negociador del Tripartito de querer proponer unos presupuestos ineficaces por la falta de capacidad de lograr el efecto que se desea o espera”.