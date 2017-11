El socialista Manuel Martínez renuncia a su acta de concejal

Esta mañana, el socialista Manuel Martínez ha presentado por registro sendos escritos en los que devuelve todas las competencias que tenía en el Ayuntamiento de San Vicente, así como su acta de concejal, que consiguió tras las elecciones de 2015. La situación interna que se vivía en el partido, con una división manifiesta, hacía intuir éste como uno de los posibles desenlaces.

A la espera de nuevos acontecimientos, entra al Ayuntamiento la nº 6 del PSOE, Sonia Sánchez, que es directora de prevención de riesgos laborales en CEMEX España, la cual podría tomar posesión como concejal en el pleno de la próxima semana.

Manuel Martínez, que sigue siendo salvo que se confirme otra cosa la próxima semana, Secretario General del PSOE, ostentaba las competencias de Recursos Humanos, Presidencia, Comunicación y Participación Ciudadana. Faltará conocer si la edil entrante asume dichas áreas o el Alcalde, Jesús Villar, realiza una nueva reestructuración.

Martínez también actuaba como portavoz, por lo que está por ver quien será a partir de ahora el que ejerza esa labor en el PSOE. Se trata de la cuarta dimisión en lo que llevamos de legislatura tras la de Serafín Serrano (Ciudadanos), Luisa Pastor (PP) y Manuel Marco (PP).

El alcalde asume las competencias

“Este cambio en el Equipo de Gobierno se afronta con responsabilidad y sin que afecte, en ningún caso, a la gestión municipal. Hasta que el nuevo concejal socialista tome posesión de su cargo, como primer edil asumo todas sus competencias, con el único objetivo de seguir trabajando como hasta ahora, con dedicación, estabilidad y compromiso con nuestros ciudadanos”, han sido las manifestaciones del Alcalde a través de un comunicado.

Comunicado

Manuel Martínez ha querido argumentar su renuncia y dejar claro algunos aspectos que le han llevado a tomar esta decisión:

"Renuncio a mis competencias para no iniciar una guerra fratricida que perjudique a la alcaldía y al Gobierno municipal. El alcalde y presidente del partido, Jesús Villar, ha decidido prescindir de un grupo de militantes entre los que me encuentro, haciendo patente con ello una división que lleva meses gestándose en el partido por parte de un sector integrado por varias familias del socialismo sanvicentero”.

"Con todo lo ocurrido debo dar por finalizada esta etapa, ya que el proyecto que llevó a Jesús Villar a la alcaldía y que le ha mantenido al frente del Gobierno ya está agotado, y empieza uno nuevo con el que no me identifico, cuyo objetivo solo conocen algunos”.

Martínez hace un balance muy positivo de su trabajo al frente de las concejalías de Presidencia, Participación Ciudadana y Recursos Humanos, así como en el resto de cargos de responsabilidad que ha ocupado. "Han sido casi dos años y medio de duro trabajo en el Ayuntamiento tratando de hacer realidad el proyecto con el que nos presentamos a las elecciones y afrontando los retos que han ido surgiendo, siempre pensando en los ciudadanos y ciudadanas de San Vicente. A lo largo de estos años he mantenido que no me aferraría a ningún cargo, porque afortunadamente tengo vida más allá de la política”.

“Ahora llega el momento de dar el relevo a quienes se postulan para encabezar el nuevo proyecto y no voy a ser un obstáculo para el desarrollo del mismo, porque cuenta con el beneplácito del Alcalde. Se nos plantean serias dudas sobre quien maneja los hilos entre bambalinas. Aunque no compartimos la decisión del Alcalde, la respetamos profundamente”

Martínez regresa a su puesto de empleado público en el Ayuntamiento de Alicante desde donde seguirá trabajando en el ámbito de los servicios sociales.