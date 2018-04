El PSOE pide la mejora del servicio ferroviario y la conexión con el aeropuerto

× Ampliar El primer edil junto a la línea ferroviaria

El Grupo Municipal Socialista impulsa una moción en el pleno de abril, para instar al Ministerio de Fomento a la mejora del servicio ferroviario, mediante la adaptación de la línea C3, con el fin de que pueda tener conexión directa con el aeropuerto Alicante-Elche en un futuro. San Vicente del Raspeig cuenta en este momento con dos estaciones de la línea de Cercanías C3, Murcia/Alicante, la de la Universidad y la del municipio. Se trata de una infraestructura ferroviaria fundamental para el municipio, que está en estado obsoleto y que es imprescindible para la ejecución de la tan demandada línea de conexión al aeropuerto Alicante- Elche a través de la línea C1.

“Si los convoyes de la línea C3 no se modernizan”, explica el portavoz socialista, José Luis Lorenzo, “no podrán discurrir por la C1. Si el Ministerio de Fomento no se pone manos a la obra, perderemos la oportunidad de conectar San Vicente del Raspeig y la Universidad de Alicante, con el aeropuerto, uno de los pocos aeropuertos europeos de más de 10 millones de viajeros que no tienen conexión mediante ferrocarril”.

El PSOE de San Vicente del Raspeig entiende que la importancia de este servicio de Cercanías es más que evidente porque transporta a cerca de 3 millones de viajeros al año, lo que la convierte en una infraestructura demandada y rentable, “que sin embargo se encuentra en un estado obsoleto, ya que es una de las pocas del Estado que no está electrificada”, asegura Lorenzo.

“La no modernización de la línea C3 implicaría que San Vicente del Raspeig, la Universidad de Alicante y los pueblos del Vinalopó se quedasen en el ostracismo ferroviario”, afirma Lorenzo. Además su mejora técnica, entienden los socialistas, conllevaría el fomento del transporte público y políticas de reducción del vehículo privado, protegiendo el medioambiente y reduciendo la emisión de sustancias contaminantes.

La moción impulsada por los socialistas que se lleva al pleno del mes de abril, insta al Gobierno Central a mejorar las conexiones ferroviarias del servicio de Cercanías Alicante-Murcia, así como a adaptar la actual línea C3 a las mismas características técnicas de la futura línea C1, con el objeto de tener conexión directa con el aeropuerto Alicante-Elche.