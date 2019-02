El PSOE hace balance de su gestión autonómica en un acto celebrado en San Vicente

La directora del Instituto de la Mujer, María Such, ha participado este viernes en un acto junto a la diputada socialista en les Corts Valencianes, Toñi Serna, y el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, donde han explicado los Presupuestos de la Generalitat 2019 y han hecho balance de los tres años y medio de Gobierno en la Comunitat. Durante su intervención, María Such ha señalado que “el Consell de Ximo Puig invertirá más de 865.100 euros en políticas sociales y de igualdad en el municipio”. Esto significa que “se destinarán más de 82.400 euros en la lucha por la igualdad de género, 60.880 euros a un Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia y más de 721.000 euros en servicios sociales”. “Frente a aquellos que quieren volver al pasado, los socialistas seguiremos trabajando, como hemos hecho siempre, para no dar ni un paso atrás en la lucha contra la desigualdad y la violencia machista” ha señalado Such.

× 1 de 4 Ampliar × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

Asimismo, la directora del Instituto de la Mujer ha indicado que “la Generalitat invertirá este año en la comarca de L’Alacantí, más de 45.8 millones de euros en políticas sociales.”. Esta cifra supone que “cada día se destinan 126.000 euros en la comarca a políticas pensadas para la gente y su bienestar”. “Los presupuestos del Consell son unos presupuestos pensados para blindar los derechos sociales de todos los valencianos y valencianas y reconstruir la economía” ha señalado la socialista.

Por su parte, la diputada socialista en les Corts Valencianes, Toñi Serna, ha apuntado que “se invertirán más de 987.000 euros en para la regeneración y renovación urbana, como la intervención al bloque 21 de la Colonia Santa Isabel, donde también se han impulsado medidas para renovar el alumbrado”. “Los socialistas defenderemos siempre el derecho a una vivienda digna y adecuada, y por eso estos presupuestos pretenden impulsar y llevar a cabo muchas medidas para conseguirlo” ha indicado Serna.

El alcalde de la localidad, Jesús Villar, ha informado que “alrededor de 1000 personas en la localidad durante la legislatura socialista han encontrado un puesto de trabajo”. “Las políticas socialistas han sentado las bases de una Comunitat competitiva, innovadora y generadora de puestos de trabajo, donde todos los indicadores económicos son positivos” ha sentenciado Villar.