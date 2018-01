El PP vuelve a la carga con su propuesta para bajar el IBI

El Partido Popular propondrá en el pleno de la próxima semana que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig reduzca en aproximadamente un 5% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todos los vecinos en 2019. El PP considera que el incremento de los ingresos permite llevar a cabo una rebaja de los impuestos sin poner en riesgo ni los servicios básicos ni las inversiones que necesita el municipio.

El pleno aprobó el pasado mes de septiembre una moción presentada por el Partido Popular para aplicar esta rebaja en el recibo del IBI de 2018, una propuesta que salió adelante con el voto a favor del PP, Ciudadanos, Sí Se Puede y los concejales no adscritos. Sin embargo, el equipo de Gobierno formado por PSOE, Guanyar y Compromís no cumplió el acuerdo del pleno y no aplicó la bajada alegando, entre otros motivos, una cuestión de plazos.

La concejala del PP Carmen V. Escolano ha explicado que “volvemos a llevar al pleno la propuesta de rebajar el IBI, ahora para el año 2019 y con un mayor margen de tiempo, y estamos convencidos de que saldrá adelante, ya que se trata de una medida que beneficia a los ciudadanos de San Vicente y que es posible tomar ahora por el aumento de recaudación del Ayuntamiento”.

De hecho, la liquidación de los presupuestos de los años 2015 y 2016 arrojaron cifras positivas para el Ayuntamiento y se prevé que la liquidación de las cuentas municipales de 2017 siga la misma tendencia.

La mejora de la situación económica general, que previsiblemente continuará en los años venideros, ha generado y continuará generando mayores ingresos municipales. Además, a este incremento habría que sumar la mayor recaudación debido al procedimiento de regularización catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos.

El grupo popular expone en su moción que la coyuntura económica actual, el aumento de recaudación y la bonanza económica del Ayuntamiento de San Vicente permiten en estos momentos disponer de recursos para hacer frente a una bajada progresiva del IBI sin que las arcas municipales se vean seriamente afectadas y sin poner en peligro la calidad de los servicios públicos básicos que presta el Consistorio ni las inversiones que necesita el municipio.

IBI congelado desde 2013

El grupo municipal del Partido Popular ha recordado que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de San Vicente del Raspeig está congelado desde el año 2013 ya que se ha ido reduciendo el tipo de gravamen municipal para que cualquier incremento no se viera reflejado en el recibo que pagan los vecinos.

No obstante, Escolano considera que “el cambio de ciclo económico y el incremento de los ingresos municipales permitía aplicar una rebaja del IBI para el año 2018, tal y como propusimos en septiembre, y también una reducción para el próximo año 2019, tal y como defenderemos en el pleno de la próxima semana”.