El PP propone ampliar el Complejo Deportivo Sur con un campo de fútbol y una pista de atletismo

El grupo municipal del Partido Popular llevará una moción al pleno de San Vicente del Raspeig en la que propone agilizar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para disponer de suelo dotacional deportivo y construir un campo de fútbol con pista de atletismo junto al Complejo Deportivo Sur. Asimismo, se pretende disponer del resto de los terrenos para ampliar las instalaciones deportivas en la zona sur del municipio.

La obtención de suelo deportivo es imprescindible para poder acometer nuevas instalaciones que permitan atender la creciente demanda de clubes, deportistas y vecinos en general, algunos de los cuales se ven obligados, a día de hoy, a desplazarse a otros municipios de nuestro entorno para practicar sus respectivas disciplinas deportivas.

En la moción, firmada por el concejal Antonio Carbonell, se explica que en junio de 2016 se inició el procedimiento de modificación puntual número 34 del PGOU y la número 2 del Plan Parcial Castellet, remitiéndose a la Generalitat Valenciana. En la Comisión de Evaluación Ambiental del 9 de febrero de 2017 se acordó emitir informe ambiental y territorial estratégico favorable, al no tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Transcurrido un año desde dicho acuerdo, y no habiéndose realizado las actuaciones previstas, el grupo municipal del Partido Popular propone dar un impulso a esta tramitación urbanística para poder disponer de suelo dotacional deportivo en la zona sur de San Vicente del Raspeig, anexo al Complejo Deportivo ya consolidado.

“Es necesario obtener este suelo dotacional para llevar a cabo la ampliación de esta zona deportiva"

Antonio Carbonell ha explicado que “es necesario obtener este suelo dotacional para llevar a cabo la ampliación de esta zona deportiva que permitirá la construcción de al menos un campo de fútbol con pista de atletismo, así como otras dotaciones deportivas”. Carbonell ha afirmado que “siempre hemos defendido la necesidad de equilibrar las instalaciones deportivas, con la actual Ciudad Deportiva en el norte y otro complejo deportivo junto a la Universidad”.

En este sentido, Carbonell ha recordado que el documento “Propuesta para un nuevo Plan General”, que fue elaborado en el año 2015 por el equipo de Gobierno del Partido Popular, ya contemplaba la consolidación de una segunda zona deportiva en el entorno del Complejo Deportivo Sur.

Clúster del Deporte

Carbonell ha afirmado que “la creación de sinergias cada vez más profundas entre el campus universitario y el núcleo urbano de San Vicente, con la Avenida Vicente Savall o la Facultad de Educación fuera del propio recinto universitario, unido al Complejo Deportivo Sur, sin duda contribuyen a continuar con la transformación cualitativa que ha caracterizado a nuestro municipio en estos últimos años desde el punto urbanístico, social y económico”.

El concejal popular ha añadido que “San Vicente tiene por delante el reto de configurar el Clúster del Deporte de ámbito provincial, con el Complejo Deportivo Sur, aprovechando lo que hace singular a nuestro municipio, que es, sin ninguna duda, la presencia de la Universidad de Alicante”.

No habrá consenso

La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de San Vicente, Mariló Jordá, ha avanzado al respecto que el Gobierno local no va a apoyar la moción que el Grupo Popular lleva al Pleno del próximo miércoles para la modificación puntual del planeamiento de la ciudad que permita disponer de suelo en la zona sur para nuevas instalaciones deportivas, en concreto un campo de fútbol con pista de atletismo junto al Complejo Deportivo Sur, ya que “la modificación ya está en tramité, ha sido aprobada inicialmente por el Pleno, posteriormente la Conselleria ha emitido un informe ambiental positivo y sólo falta llevarla nuevamente a Pleno para su aprobación definitiva”. El PP parece que todavía no ha asimilado que ha perdido ocho concejales de los 15 que tenía, que está en la oposición y que no le corresponde marcar los tiempos de la acción del Gobierno municipal ni de las empresas urbanizadoras”, ha dicho.

Jordá ha dejado claro que la propuesta para crear suelo dotacional en la zona, a través de una modificación del planeamiento, partió del actual equipo de Gobierno, no del PP y, por tanto, no se cuestiona el fondo de la petición. “Otra vez más el PP va a rebufo de nuestras propuestas e intenta apropiase de ellas”.

Explica la concejala que el PP practicó en su etapa de Gobierno una política de ocupación anticipada de suelo, esto es, de ocupar espacios sin que simultáneamente se desarrollaran sus correspondientes planes parciales, como ocurrió con el Velódromo, con el Parque Norte o con una parte de la Ronda Oeste, poniendo de esta forma en riesgo el patrimonio municipal, ya que el Ayuntamiento puede enfrentarse a solicitudes de expropiación por parte de los propietarios. “Esa política no es nuestra forma de actuar; nosotros respetamos los tiempos y se construirá un campo de futbol con pista de atletismo cuando lo permita el desarrollo del Plan Parcial Castellet”.

La regidora ha dejado claro que los presupuestos participativos son vinculantes para el Gobierno municipal y ha renovado su compromiso con los clubs deportivos de tramitar la propuesta de la forma más urgente posible para aumentar, junto al Velodrómo y el nuevo pabellón municipal, las dotaciones de la zona sur del municipio cuando el plan parcial Castellet lo permita.