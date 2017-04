El PP no se cree que solo haya 36 quejas de los vecinos en el último trimestre

El grupo municipal del Partido Popular ha vuelto a solicitar que la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (CESURE) examine todas la quejas que los vecinos trasladan al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig por diferentes vías. La concejala Mª Ángeles Genovés explica que “no es real que solo haya 36 quejas en el último trimestre y 169 en un año completo en un municipio que cuenta con más de 56.000 habitantes”.

El grupo popular propone que la CESURE realice una radiografía real de las deficiencias que denuncian los vecinos para poder darles una solución, incluyendo las decenas de quejas que llegan a través de la página web, de los correos electrónicos de los departamentos o del teléfono 900102951, que hacen referencia fundamentalmente a limpieza de calles, recogida de basura y mantenimiento del mobiliario urbano.

Genovés ha explicado que “a la primera reunión de la CESURE, la concejala de Urbanismo llevó una pila de quejas que había recibido en su departamento y que no estaban incluidas en el informe, por lo que es evidente que muchas de las quejas y reclamaciones de los vecinos no son examinadas por la comisión y, por tanto, no es posible saber si se han resuelto o no”.