El PP lamenta que San Vicente no pueda contratar a 22 desempleados al recibir solo el 40% de una subvención

Se solicitaron 584.000 euros y solo se han concedido 240.000. Se iba a contratar a 38 personas desempleadas y solo podrán beneficiarse 16. El grupo municipal del Partido Popular ha lamentado que el Servef haya minorado en casi un 60% la subvención solicitada por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para la contratación de personas sin empleo a través de los programas Emcorp y Emcord.

La concejala del grupo popular Carmen V. Escolano ha explicado que “la minoración en 344.000 euros del importe de estas subvenciones implica que el Ayuntamiento de San Vicente no pueda contratar durante un periodo de seis meses a 22 personas sin empleo y, en definitiva, que no puedan beneficiarse de unos programas destinados a mejorar su inserción en el mercado laboral”.

A preguntas del grupo municipal del PP, la concejala de Empleo explicó en el pleno que el Ayuntamiento solicitó un total de 584.000 euros dentro de la convocatoria de 2018 de estos dos programas de empleo con el fin de incorporar a 38 personas desempleadas para desarrollar diferentes proyectos. Sin embargo, la Conselleria solo ha concedido a San Vicente 240.000 euros para contratar a 16 personas, es decir un 42% del total de empleos solicitados.

Escolano ha afirmado que “esta vez la Concejalía de Empleo sí ha solicitado en tiempo y forma la solicitud de subvención, pero esperábamos por parte del Servef que no se produjera una minoración tan importante del importe concedido porque ello supone no poder contratar 22 personas desempleadas y que muchos de los proyectos previstos realizar durante este año 2018 y el siguiente no se puedan llevar a cabo”.

En este sentido, el grupo popular ha recordado que el tripartito no ha podido incluir en el presupuesto de 2019 el importe de las subvenciones para desempleados que se han perdido. La de mayor cuantía ha sido el taller de empleo, con un importe de 656.000 euros, con la que se iba a contratar a 35 trabajadores de las especialidades de construcción y pintura; jardines y zonas verdes; y atención socio-sanitaria a personas dependientes.

A ella se suman los 300.000 euros también perdidos de los programas Empuju y Encuju que iban destinados a contratar a 24 jóvenes desempleados a jornada completa durante un año.

Además, el tripartito renunció a otra subvención de 480.000 euros destinada a mejorar el polígono industrial de Inmediaciones, y tampoco recibirá ni un euro de los 182 millones de los fondos europeos que se repartirán entre otros municipios.