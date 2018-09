El PP lamenta que ningún vecino se beneficiara de la cuota reducida en la tasa de basura

“El pasado ejercicio la cuota reducida no tuvo el impacto deseado debido a que la información sobre esta bonificación social no llegó a los interesados”, indicó la semana pasada Alberto Beviá. “En muchos casos se trata de familias de muy escasos recursos o personas mayores a quienes la información no les ha llegado por los canales convencionales, de ahí que ahora nos centraremos en llegar a ellos por otros medios”. “Vamos a llevar la información a los educadores sociales, a Cáritas, a los centros de mayores, a las asociaciones vecinales y a todas aquellas entidades o asociaciones que trabajen con las personas de menor capacidad económica”, añadió.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular durante el último pleno, que quedó pendiente de contestación, Beviá asegura que según datos recabados por SUMA, de las cuatro personas que durante el ejercicio pasado se interesaron por la cuota reducida, ninguna optó finalmente por tramitarla. De ahí la campaña especial que se lanza ahora. Desde SUMA indican de este año están viniendo más contribuyentes a interesarse por esta bonificación.

Tras esta cifra, desde el Partido Popular lamentan que “la tarifa que anunció el tripartito hace un año e iba a beneficiar a 600 familias, finalmente no haya beneficiado a nadie, tratándose de una de las medidas estrella del tripartito que sin duda ha sido un fracaso, continuando en la línea de realizar políticas no efectivas y de vender humo”. Desde el PP siguen apostando por una bajada del IBI del 5% para todos los vecinos de San Vicente.