El PP lamenta el colapso en la valoración de personas dependientes y pide más personal

El grupo municipal del Partido Popular solicita que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dote de más personal al Ayuntamiento de San Vicente para agilizar la valoración de las personas dependientes. “La falta de medios está colapsando la atención que prestan los trabajadores municipales, que han tenido que asumir trámites que hasta ahora realizaba la Generalitat Valenciana”, lamentan.

× Ampliar Begoña Monllor, edil de Servicios Sociales.

Según el PP, “la aportación realizada por la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra solo ha permitido al Ayuntamiento de San Vicente contratar a una persona durante un periodo de 6 meses, un refuerzo de personal totalmente insuficiente dada la carga de trabajo añadida que supone la valoración de las personas que tienen derecho a beneficiarse de una ayuda por dependencia.” La edil de Servicios Sociales, Begoña Monllor, admite que “nos gustaría tener más personal, pero estamos trabajando a marchas forzadas para que las personas reciban lo que se merecen”.

El grupo municipal del PP ha explicado que “según los últimos datos facilitados por el equipo de Gobierno local, el Ayuntamiento tiene registradas y clasificadas para ejecutar un total de 233 valoraciones pendientes de realizar correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2009 y diciembre del año 2016”.

Mª Ángeles Genovés: "son muchos los vecinos que nos están trasladando sus quejas por la demora que sufren"

La concejala del PP Mª Ángeles Genovés ha explicado que “son muchos los vecinos que nos están trasladando sus quejas por la demora que sufren tanto en la valoración de las personas que tienen derecho a una prestación por dependencia, como de aquellas que tienen que presentar documentación en el Ayuntamiento, a las que se les está dando cita para dos meses solo para realizar este trámite administrativo”.

Por ello, afirman que “el ahora tripartito no puede ser cómplice de esta situación y debe exigir a la Generalitat los medios necesarios para agilizar las prestaciones por dependencia, como así ha ocurrido en otros municipios que han conseguido un importante aumento de personal para tramitar las ayudas y realizar las valoraciones”.

Genovés ha afirmado que “después de dos años de gestión, el gobierno de Mónica Oltra y Ximo Puig ha demostrado su incapacidad para resolver asuntos como las ayudas a la dependencia que, sin duda, son complejos pero a los que ellos prometieron dar una respuesta eficaz que no ha llegado, incumpliendo las promesas que hicieron a los ciudadanos”.

Begoña Monller: “no me gusta hablar de herencia recibida pero no tienen vergüenza al exigir ahora que solucionemos en dos años su atasco y desidia”

Estas declaraciones no han gustado a Begoña Monllor, quien asegura que “el atasco se produce desde el año 2009”, asegurando que “cuando entramos había 45 mil valoraciones pendientes en la Comunidad Valenciana y hemos solventado 26 mil a pesar de contar con bajo presupuesto”. Sobre las críticas del PP, Monllor se muestra muy firme, asegurando que “no me gusta hablar de herencia recibida pero no tienen vergüenza al exigir ahora que solucionemos en dos años su atasco y desidia”.