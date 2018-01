Las obras del colector antirriadas se quedan fuera del presupuesto para 2018

El grupo municipal del Partido Popular ha denunciado que las obras de construcción del colector contra inundaciones en la zona noreste de San Vicente del Raspeig no comenzarán en 2018. El Ayuntamiento no ha incluido ninguna cantidad en el presupuesto municipal y la Generalitat Valenciana solo contempla una partida de 40.000 euros, una cuantía mínima que no permitirá iniciar su ejecución.

Y todo ello a pesar de que el año pasado Les Corts Valencianes aprobaron por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Partido Popular para construir y cofinanciar el colector Zona Norte Fase II entre el Ayuntamiento de San Vicente y la Generalitat. La ejecución de este colector permitiría completar la red de pluviales llevada a cabo en el municipio durante los años de gobierno del Partido Popular.

El concejal del PP Antonio Carbonell ha lamentado que “el presupuesto municipal no contemple ninguna partida para la construcción del colector, ya que la única manera de obtener la colaboración de la Generalitat es que el Ayuntamiento esté dispuesto a aportar parte de su financiación, pues de lo contrario resulta difícil manifestar que es una auténtica prioridad y necesidad para el municipio y la seguridad de sus vecinos.

En este sentido, cabe recordar que el grupo municipal del PP presentó una moción en el mes de marzo en la que proponía incluir una partida tanto en el presupuesto de la Generalitat como en el del Ayuntamiento para cofinanciar las obras del colector en 2018. La propuesta fue rechazada por el entonces cuatripartito formado por PSOE, Compromís, Guanyar y Sí Se Puede.

Carbonell ha afirmado que “es lamentable que tengan más interés en resolver los problemas de San Vicente desde fuera que desde el propio Gobierno municipal ahora tripartito”.

El grupo municipal del PP ha incidido en la necesidad de dotar a la parte noreste de San Vicente, entre el Parque Lo Torrent y la Ciudad Deportiva, de la misma protección que dispone el resto del municipio frente a inundaciones producidas por las fuertes lluvias. Una inversión de estas características requiere la firma de un convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento para su financiación, tal como defendió el PP en el pleno municipal y en Les Corts.

El proyecto de construcción del colector supone una inversión de alrededor de 8 millones de euros, por ello el Partido Popular planteó la posibilidad de ejecutarlo en varias fases durante un periodo de tres años. El grupo popular propuso además cofinanciar la obra entre la Generalitat y el Ayuntamiento, abriendo también la posibilidad a buscar financiación de otras administraciones como el Gobierno central o la Diputación de Alicante.

20 millones invertidos

Antonio Carbonell ha recordado las importantes inversiones realizadas en los últimos años por la Generalitat Valenciana en San Vicente del Raspeig dentro del plan antirriadas, con cerca de 20 millones de euros, lo que permitió construir infraestructuras esenciales para evitar los daños que ocasionaban las lluvias torrenciales.

El concejal popular ha explicado que “únicamente quedó este tramo de colector como infraestructura primaria, dado que desde las arcas municipales no había disponibilidad económica para colaborar en financiar el mismo, pero en estos momentos sí la hay, pero falta voluntad política y capacidad de gestión para llevar a cabo el mismo”.

Entre las obras ya ejecutadas destaca la construcción del colector de la zona Norte-Oeste, la prolongación del colector sur, así como los de Los Girasoles o Santa Isabel. A finales de la pasada legislatura también se ejecutó el colector de pluviales en la parte baja de Ancha de Castelar, que ha permitido minimizar las inundaciones que afectaban a viviendas, garajes y bajos comerciales desde Pintor Sorolla hasta la calle Alicante. Este colector será totalmente efectivo cuando se complete la actuación en la zona norte.