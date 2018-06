El PP denuncia que el pasado fin de semana no hubo asistencia sanitaria en la Ciudad Deportiva

“La Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig no tuvo servicio de ambulancia el pasado fin de semana, a pesar de que tanto el sábado como el domingo se disputaron varios torneos y competiciones en las instalaciones municipales y hubo una gran afluencia de deportistas y público. Muchos padres y madres mostraron su extrañeza por la ausencia de la ambulancia, un servicio que el tripartito puso en marcha el 28 de abril, hace apenas un mes”. De ello se hace eco el grupo municipal del PP.

× Ampliar Lugar donde habitualmente está estacionada la ambulancia que presta asistencia en la Ciudad Deportiva.

El concejal José Rafael Pascual ha explicado que “el objetivo de la ambulancia es agilizar la atención de emergencias sanitarias en las instalaciones deportivas cuando más gente hay, por lo que no se entiende que no estuviera operativa en un fin de semana en el que se disputaban competiciones de ámbito local, provincial y autonómico de varias disciplinas”.

El concejal popular ha indicado que “el pleno aprobó por unanimidad en noviembre de 2016 la propuesta del Partido Popular para habilitar un servicio de ambulancia los fines de semana para garantizar la asistencia sanitaria, por lo que no entendemos que se suspenda este servicio el primer fin de semana del mes de junio”.

Por otro lado, el grupo municipal del PP ha explicado que el pliego de condiciones del contrato de ambulancias y asistencia sanitaria para eventos municipales contempla 30 servicios los sábados por la mañana y por la tarde y los domingos por la mañana entre los meses de enero y diciembre. Por tanto, hay otros 22 fines de semana en los que no está cubierta la atención sanitaria.

Hay 22 fines de semana en los que no está cubierta la atención sanitaria

El concejal popular José Rafael Pascual ha indicado que “el pliego no establece en ningún momento que no se preste el servicio de ambulancia durante los meses de verano. Obviamente, parece razonable que no esté operativo algunos fines de semana de julio o agosto en los que hay menor actividad en las instalaciones deportivas, pero no podemos compartir que no se preste el servicio ya en junio, como ha ocurrido este pasado fin de semana”.

Asimismo, el edil del PP ha pedido a los concejales de Deportes y de Sanidad que expliquen con claridad los criterios que se siguen para determinar qué fines de semana estará la ambulancia y el personal sanitario disponible en la Ciudad Deportiva y cuáles no, de forma que los clubes y los familiares de los deportistas sean conocedores de ello ante una eventual incidencia.

El edil del PP ha defendido la importancia de contar con este servicio los fines de semana en San Vicente del Raspeig, ya que “permite atender con mayor agilidad cualquier incidencia, desde pequeñas lesiones hasta accidentes graves, como una parada cardiorrespiratoria, en las horas de mayor afluencia de jugadores y público”.

Parón hasta septiembre

El concejal de deportes, José Luis Lorenzo, ha confirmado que no hubo servicio de ambulancia salvo en el partido del Jove Español (domingo por la tarde), “porque pensamos que era necesario al acudir unas dos mil personas a presenciarlo”. El edil socialista niega que hubiera gran actividad durante el sábado y la mañana del domingo, ya que “la agenda de junio está muy adelgazada respecto a otras semanas de competición”. Además confirma que hasta septiembre no se retomará el servicio de ambulancia, coincidiendo con la vuelta de los partidos oficiales.