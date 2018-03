El pleno de marzo se adelantará para no coincidir con la procesión

El 28 de marzo, a las 22h, está previsto que la procesión del Encuentro recorra las calles de San Vicente. Ese día, como cada último miércoles de mes, habrá sesión plenaria, pero parece ser que con un cambio de hora para no coincidir con el desfile religioso.

× Ampliar Imagen de la procesión del encuentro en años pasados.

El horario habitual de los plenos es las 19h de la tarde, pero en esta ocasión parece que la sesión se adelantará a las 17h. En años anteriores ya ha habido cambios, coincidiendo con actos festivos, pero no religiosos, como es el caso ahora. La plataforma Guanyar, a través de su portavoz, Mariló Jordá, explica que “en un primer momento dije que no estábamos por la labor, pero hemos accedido porque no pretendemos ser un obstáculo ni entorpecer el hecho de que cualquier concejal asista a título individual a la procesión”.

Jordá saca a relucir “el código de buen gobierno, que firmamos el año pasado todos los partidos menos el PP”, donde se aconseja que “las personas sujetas al mismo procurarán que las instituciones o corporaciones a las que pertenezcan se abstengan de participar en las presidencias de actos religiosos”. Jordá deja claro que “hay que separar lo religioso de la administración”, pidiendo “coherencia para respetar un código que firmamos y fue aprobado por el Consell”.