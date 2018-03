El pleno aprueba apoyar a la UNDEF para la modificación del reglamento de explosivos

El pleno de marzo, celebrado el miércoles día 28, volvió a caracterizarse por un orden del día escueto, aunque sí que se debatió un asunto por despacho extraordinario. Concretamente la aprobación de los proyectos de remodelación de los polígonos de Canastell, Inmediaciones, Torregroses y Rodalet; y la solicitud de las subvenciones al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para llevarlos a cabo.

× 1 de 7 Ampliar × 2 de 7 Ampliar × 3 de 7 Ampliar × 4 de 7 Ampliar × 5 de 7 Ampliar × 6 de 7 Ampliar × 7 de 7 Ampliar Prev Next

Según la resolución del DOGV, en total, San Vicente recibirá 1,3 millones de euros, unas ayudas que ya fueron anunciadas por el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, en su visita al municipio durante el pasado mes de febrero. El punto fue aprobado por unanimidad, de forma que estos polígonos verán mejorada su vigilancia a través de cámaras conectadas con la Policía Local; la imagen, tanto de la fachada vegetal como de las industrias; la imagen web a través de la creación de herramientas digitales de la información; la mejora viaria, con nuevos aparcamientos y accesos; y la señalización de tráfico e identificación de calles. Anteriormente, y también por unanimidad, se aprobó la modificación de las bases para la gestión de las PEIs.

Por otra parte, al inicio del pleno tomó posesión como concejal socialista Manuel Martínez Giménez, acabando así con varios meses de incertidumbre. Asumirá las delegaciones de Participación Ciudadana, Informática y Radio Municipal.

Mociones

En un hecho sin muchos precedentes, todas las mociones fueron aprobadas. Destacó la consensuada por PSOE, Guanyar, Compromís y PP, en apoyo a la UNDEF para la modificación del reglamento de explosivos. Finalmente Sí Se Puede y Ciudadanos dieron su voto afirmativo, alcanzando la unanimidad, pero la ausencia de la edil Isalia Gutiérrez en el momento de la votación obligó por reglamento a reflejar una abstención. “Queremos que desde el Ayuntamiento se alce una voz unánime de respaldo a las Fiestas de Moros y Cristianos”, explicó el portavoz socialista, José Luis Lorenzo, “porque nuestras fiestas deben ser entendidas en todo su contexto por la administración central, sin que las necesarias regulaciones en materia de seguridad supongan una merma en su desarrollo”. La moción insta al Ministerio a modificar el reglamento de explosivos, fundamentalmente en lo que respecta al plazo de recogida de pólvora cada 72 horas, lo que provocaría la recogida de la pólvora para actos festeros en dos ocasiones, una de ellas en plena celebración festera, y a solicitar que el reparto de pólvora se realice con cantimploras cerradas ya de fábrica.

También hubo unanimidad en la moción socialista (suscrita también por Guanyar, Compromís, PP y No Adscritos) para solicitar al ministerio del interior una oficina permanente de tramitación del DNI. Tan solo Sí Se Puede votó en contra de la moción popular (suscrita también por el PSOE) solicitando iniciar la formalización legal que permita la contratación temporal de efectivos policiales en casos puntuales y de urgencia. David Navarro (portavoz Sí Se Puede) argumentó el voto negativo en que “el problema lo ha creado el gobierno del PP por las restricciones impuestas a entidades locales”. Ciudadanos impulsó una moción para que los pasos peatonales tengan mayor visibilidad y seguridad. Encontraron el apoyo del PP y Sí se Puede, saliendo adelante con la abstención del equipo de gobierno y los no adscritos. “Ya controlamos la seguridad en los itinerarios peatonales y ciclistas”, indicó la edil de Urbanismo, Mariló Jordá, avisando que “estas modificaciones podrían reducir el número de aparcamientos”.

Policías sin modales

En el apartado de preguntas, sorprendió la afirmación de la edil de Seguridad Ciudadana, Maribel Martínez, que ante la crítica de un vecino reconoció que “algunos agentes de la policía no tienen los modales adecuados”. Otra de las protagonistas fue Asunción París, que tuvo que dar explicaciones sobre el error en el libro de fiestas donde se anuncia el pregonero y sobre la posible baja de algunas asociaciones del Registro Municipal. “Se detectó y se avisó a la imprenta, pero no fue corregido”, indicó sobre el primer caso, añadiendo que “hemos hablado con quien teníamos que hablar para darle explicaciones y ya no se puede corregir”. Los populares pidieron que se exija una reedición del libro al tratarse de un error ajeno a la concejalía. Sobre el otro asunto, informó que “19 asociaciones han presentado alegaciones y todavía no se ha dado de baja a ninguna”. También sorprendió una pregunta oral del PP sobre si el Alcalde había preguntado por la opción de que IKEA se estableciera en los terrenos de CEMEX, pero el primer edil dejó el enigma sobre la mesa hasta el próximo pleno.