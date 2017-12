El pleno aprobó los presupuestos gracias al voto de los concejales no adscritos

En la tarde de ayer, jueves 14 de diciembre, tuvo lugar la sesión de pleno extraordinario en la que se sometieron a votación los presupuestos municipales del próximo año. Las cuentas se aprobaron gracias al voto afirmativo de los dos ediles no adscritos, Auxi Zambrana y Juan Manuel Marín, tras un debate tenso en el que gobierno y oposición cruzaron reproches sobre la forma de gestionar el Ayuntamiento.

Dos cara a cara destacaron por encima del resto. En el primero, el nuevo portavoz socialista, José Luis Lorenzo, criticó a Sí Se Puede por “convertirse en el paladín de la derecha, realizando unas enmiendas que son un chantaje y buscan hacer daño al PSOE y Compromís”. Además denunció una “pinza global, al igual que ha ocurrido en la Generalitat, movida por el rencor y pensando en fines electoralistas”. El portavoz de Si Se Puede, David Navarro, que había presentado varias enmiendas que no se votaron (algunas fueron retiradas y otras no se admitieron por defectos de forma), acusó a su ex socio de “realizar un golpe de estado a la democracia y a la voluntad popular”, refiriéndose a algunos proyectos prioritarios de los presupuestos participativos que en su opinión no se han tenido en cuenta para las previsiones de 2018 (puso como ejemplo la construcción de la piscina, que fue el tercer proyecto más votado).

El otro rifirrafe, éste más enmarañado en números, cifras y porcentajes, lo protagonizaron la popular Carmen Victoria Escolano y el concejal de Hacienda, Alberto Beviá. La edil le acusó por lo que considera “una gestión ineficaz, basada en contradicciones y materializada en un gobierno sin rumbo”. Escolano argumentó su oposición a los presupuestos en varios aspectos a los que la oposición se ha venido refiriendo estos últimos meses, como “la no reducción del IBI, la no ejecución de inversiones, la pobre política en Servicios Sociales, el nulo fomento del empleo, la poca preocupación por los jóvenes o la externalización de los servicios”. Beviá respondió punto por punto, en una argumentación muy comparativa con la última legislatura en la que gobernó el PP: “ven fantasmas donde ni siquiera hay castillos”, criticó, explicando, por ejemplo, que “la renta garantizada ha subido de forma abismal, en inversiones hemos aumentado la dotación en un 43%, en Servicios Sociales y políticas económicas también hemos mejorado, no hemos subido los impuestos y contamos con una presión fiscal por debajo de la media, además de haber reducido la deuda casi a cero”. Sobre el IBI, Beviá dejó una puerta abierta a poder estudiar una bajada en unos meses, siempre dependiendo de “la dichosa regla de gasto”, para acabar lamentado la “frivolidad” del PP, que “puede cambiar la música pero no la letra”.

También votó en contra Ciudadanos, al que no gustaron “las formas ni el contenido” en todo lo relacionado con los presupuestos. Para Mª Mar Ramos, “se ha vendido humo con una política de inversiones que no es creíble”, acusando al gobierno de “demagogia por amortizar deuda en lugar de rescatar personas”.

Con los 11 votos negativos de la oposición (PP+Ciudadanos+Sí Se Puede) y los 11 favorables del equipo de gobierno (PSOE, Compromís Guanyar), la decisión quedaba pendiente de los ediles no adscritos. Finalmente, la ronda de negociaciones emprendida esta semana por el Alcalde y algunos portavoces tuvo el efecto deseado y los presupuestos salieron adelante (13-11) para el último año natural completo antes de las próximas elecciones de 2019.