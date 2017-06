El pleno admite que se está incumpliendo la proporcionalidad en la asignación de delegaciones

El pleno aprobó la moción de Sí Se Puede en la que advertía sobre el “incumplimiento del acuerdo relativo a la proporcionalidad en la redistribución de delegaciones y retribuciones”. Lo hizo además con el voto favorable de Guanyar, uno de los miembros del tripartito, que no apoyó a sus otros dos socios en un debate acalorado que marcó una sesión que se demoró más allá de la medianoche.

× 1 de 3 Ampliar × 2 de 3 Ampliar × 3 de 3 Ampliar Prev Next

David Navarro, portavoz del grupo Sí Se Puede, alertó de “agravios comparativos”, refiriéndose a que Compromís cuenta con dos delegaciones exclusivas (Ramón Leyda y Begoña Monllor) cuando en el mencionado acuerdo le pertenece una exclusiva y dos parciales. Este hecho, además, va ligado a “una subida de salario en más del 50% para la edil”, añadió Navarro, acusando a “aquellos que venían a rescatar personas y han acabado rescatando concejales”.

David Navarro: “aquellos que venían a rescatar personas han acabado rescatando concejales”

Monllor dejó su defensa al portavoz de Compromís, Ramon Leyda, quién alertó de “una obsesión contra nosotros para intentar desgastarnos”, recordando a Sí Se Puede que en el pasado pleno votaron a favor de la modificación que ahora pretenden revocar. “Hay que hacer autocrítica, no se puede culpar a Compromís de todos los males”, expuso Leyda. Más contundente aún fue Manuel Martínez (PSOE), acusando a su ex socio de hacer “demagogia continua”. Según el portavoz socialista, “Sí Se Puede aplica una doble vara de medir y falta a la verdad”, en referencia a que Monllor está percibiendo el mismo salario que en su día recibía Navarro como concejal de Servicios Sociales. “En el acuerdo de 2015 no se consensuó un reparto por grupos sino por áreas”, quiso aclarar Martínez, antes de entrar en acusaciones más personales contra Navarro, al que tildó de “ex concejal de Servicios Antisociales (por recortar 90 mil euros a las familias necesitadas de San Vicente en el presupuesto de 2017)” y líder del grupo “Demoliciones Sí Se Puede”.

Manuel Martínez: “en el acuerdo de 2015 no se consensuó un reparto por grupos sino por áreas”

Sin embargo, PSOE y Compromís no encontraron el apoyo de Guanyar, que respaldó la moción porque “estamos de acuerdo en que se está vulnerando el ROM (Reglamente Orgánico Municipal) en la sobrerepresentación de Compromís”, expuso la portavoz, Mariló Jordá. En la misma línea se mostraron el resto de grupos de la oposición; Alejandro Navarro (Ciudadanos) no entró en argumentaciones pero manifestó su acuerdo con lo expuesto en la moción, mientras José Rafael Pascual (PP), criticó que esta situación es resultado “de un gobierno que ha cambiado mucho, en el que todo se ha hecho por decreto”.

Pese a que la moción salió adelante, tanto Manuel Martínez como el Alcalde, Jesús Villar, advirtieron que “no se podrá materializar”.

Respiro para Recursos Humanos

Mejor le fue al PSOE en la votación del punto que marcaba el orden del día, en el que se aprobó la modificación de funciones y valoración del complemento específico para miembros del equipo directivo del Conservatorio y Personal de la Brigada de Obras. No fue fácil, ya que los dos ediles no adscritos votaron en contra y la oposición al completo se abstuvo.

“Usted tuvo mucha prisa en demostrar que tenía los remedios a todos los problemas, pero no valoró las consecuencias”, expresó la portavoz popular Mercedes Torregrosa, dirigiéndose al concejal del área, Manuel Martínez, al que acusó de “engañar a los representantes sindicales y crear incertidumbre saltándose premisas básicas”. Por su parte, el socialista basó su defensa en “la valentía”, asegurando que “cuando hay problemas, los políticos tenemos que correr riesgos”. Según Martínez la propuesta pretende “adaptar los puestos a las necesidades actuales para beneficiar a 35 trabajadores”, recalcando que “tenemos el consenso social”.

Mercedes Torregrosa (a Manuel Martínez): “Usted tuvo mucha prisa en demostrar que tenía los remedios a todos los problemas, pero no valoró las consecuencias”

Especialmente dura se mostró la anterior edil de Recursos Humanos, Auxi Zambrana, quien valoró la iniciativa como “un parche que no entra al fondo del problema” y como “una subida encubierta de salario”. En la misma línea, el otro no adscrito, Juan Miguel Marín, pidió “una revisión en conjunto de la RTP (Relaciones de Puestos de Trabajo)”, no esta modificación parcial que deja mucho que desear desde el punto de vista legal y técnico”.

Ciudadanos y Sí Se Puede no quisieron bloquear la propuesta pero expusieron sus dudas sobre los informes de la Asesoría Jurídica e Intervención, que en su opinión no aportan garantías suficientes. Al respecto, Manuel Martínez quiso tranquilizar los ánimos asegurando que “los informes son mi seguro personal” y negando que exista riesgo alguno. Finalmente, la propuesta salió adelante tras no ser debatida el mes pasado, lo que supone un respiro para el área de Recursos Humanos donde aun quedan varios asuntos sobre la mesa, como por ejemplo el llamado Plan de Mejora.

Bono joven

También relativo al orden del día, se aprobaron por unanimidad dos resoluciones de Contratación referentes a la Construcción del Ayuntamiento y relacionadas con la empresa constructora de Enrique Ortiz.

Del resto de mociones, destacó el consenso a la hora de respaldar la iniciativa popular de implantar un bono joven de transporte destinado a la población juvenil que podría llegar a costar 263.000 euros. Salió adelante tras tenerse en cuenta una enmienda de Guanyar que pedía un estudio previo para asegurar la viabilidad técnica y económica del proyecto. La otra moción con cierto tinte local, referente a la mejora de la plataforma 112, fue impulsada por la sección sindical UGT y consensuada por todos los grupos, con el objetivo de “acabar con la precariedad laboral y la insuficiencia de medios relativa a este servicio”, según expuso el concejal Manuel Martínez.

En otras mociones salieron a relucir debates históricos entre partidos, que se enzarzaron en sus diferentes visiones de la transición española; el PP, PSOE y Compromís, conformando una extraña alianza, respaldaron la moción conmemorativa del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura franquista. También salió adelante la propuesta de instar al gobierno central a modificar la asignación destinada a la lucha contra la violencia de género en los Presupuestos generales (con la abstención de PP y Ciudadanos) así como otra moción para blindar la filosofía en la enseñanza valenciana.

Conejos, limpieza y cementera

En el turno de preguntas, la edil de Sanidad, Begoña Monllor, admitió que “el asunto de los conejos se nos fue de las manos”, informando que se han gastado más de 2000 euros para capturar unos 80 ejemplares en varios puntos de la zona norte, los cuales se han trasladado al centro de Recuperación Santa Faz. Sobre la posible demolición de la cementera, Mariló Jordá (Urbanismo) avisó que “estamos en un nuevo escenario, pero se respetarán los bienes catalogados”.

Begoña Monllor: “el asunto de los conejos se nos fue de las manos”

Por su parte, el edil de Deportes, José Luis Lorenzo, informó de que se ha decidido renovar definitivamente el sistema de regadío del campo anexo de la Ciudad Deportiva, después de que se hayan producido hasta 36 roturas parciales desde 2014. La raíz del problema, según Lorenzo, radica en el momento de la instalación (2009), cuando “se utilizó un diámetro inferior al exigido en el tubo subterráneo”.

Volvió a salir a colación el asunto de la limpieza, sobre el que Jordá lamentó que “los planes especiales de baldeo han sido inútiles debido a la floración de las jacarandas” y aportó como posible solución “poner más multas en determinadas infracciones como no sacar la basura a la hora correcta”. Por último, David Navarro recitó una serie de antecedentes por los que consideró que “el Alcalde debería de dimitir hoy mismo”, recibiendo una nueva negativa por parte de Villar.