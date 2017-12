El pacto para aprobar los presupuestos con los tránsfugas provoca la renuncia a la Secretaria General del PSOE de Manuel Martínez

× Ampliar El concejal de Participación Ciudadana, Manuel Martínez Manuel Martínez ya exsecretario general y exconcejal del PSOE

El exconcejal socialista, Manuel Martínez, renuncia a la secretaría general y disuelve la ejecutiva por su oposición al pacto del Alcalde con los tránsfugas para aprobar los presupuestos municipales.

El actual secretario general de los socialistas de San Vicente ha presentado su renuncia, motivada por su oposición a la última decisión adoptada por la nueva dirección del grupo municipal socialista, en manos del portavoz José Luis Lorenzo, de pactar los presupuestos municipales con los concejales tránsfugas.

En palabras de Martínez, “en la actualidad hay una mayoría en el Partido que quiere encabezar una nueva dirección, cosa que respetamos sin condición. Como Secretario General, había pensado mantener la ejecutiva hasta su próxima renovación, y evitar una crisis más profunda, quedando en un segundo plano y cediendo el protagonismo a los compañeros que tratan de liderar esa nueva mayoría, si bien me va a ser imposible ante la deriva de las decisiones que están adoptando a nivel político. La gota que colma el vaso es la reciente aprobación de los presupuestos municipales negociando con los concejales tránsfugas de la Corporación, cuestión que ni comparto ni apruebo, especialmente porque ha habido partidos tanto a la izquierda como en el centro dispuestos a tender la mano al alcalde. Este extremo ha sido confirmado por el Alcalde en el pleno del 20 de diciembre al afirmar que no descarta incorporar a los no adscritos a su gobierno. La distancia en la visión del proyecto socialista que necesitamos en estos momentos en nuestra ciudad es tan grande que no puedo mantenerme y ser cómplice de determinadas decisiones”.

La división interna ha generado un virulento conflicto que se manifiesta en cada reunión, convirtiendo a la Comisión Ejecutiva en un espacio de confrontación sin sentido. “No quiero estas peleas ni para mi partido ni para mis compañeros, independientemente de donde se hayan posicionado”, ha recalcado Martínez.

En estos dos últimos años, la Comisión Ejecutiva del PSOE de San Vicente del Raspeig ha cumplido una labor de dirección política determinante para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento, con un itinerario perfectamente trazado y materializado tendente a que el Alcalde y el Grupo Municipal Socialista pudiesen gestionar un gobierno plural que ha tenido que afrontar multitud de conflictos y problemas.

El Partido Socialista en San Vicente del Raspeig viene desde hace meses atravesando una crisis interna. La división ha generado una fractura que ha dejado por una parte al sector de Martínez, en minoría y por otra a la alianza conformada por un conglomerado de pequeños grupos, encabezados por José Gadea, ex edil socialista que ya rompió el partido en el 2001 cuando apoyó el polémico Plan Urbanístico del Sabinar en contra del criterio de su partido y posteriormente firmó una moción de censura para dar la alcaldía al Partido Popular en el mismo año; José Luis Lorenzo, Concejal de deportes; el sector de Miguel Ángel Mora y Fernando Riera, ambos ex-secretarios de organización en etapas anteriores, y el propio Alcalde, Jesús Villar.

A partir de ahora se constituirá una comisión gestora dirigida por personas de estructuras superiores del Partido, que lo guiará tras este desafortunado episodio, hasta que sea elegida una nueva comisión ejecutiva.