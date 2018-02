El control semafórico de la Carretera de Agost deja de poner multas

Tras una pregunta formulada por David Navarro en el pleno, la concejala de Seguridad Ciudadana, Maribel Martínez, se refirió a la sentencia contraria al Ayuntamiento, por la que ha tenido que devolver los puntos y la cantidad en metálico a un conductor que había sido sancionado en el control semafórico de la carretera de Agost.

“Desde el 7 de diciembre no se leen las multas”, confirmó la edil, que está pendiente de otras sentencias en la misma línea para tomar una decisión definitiva: “si los tribunales insisten intentaremos que alguna empresa nos ofrezca la posibilidad de realizar el control metrológico, de no ser así, no se leerán multas”. Ahora mismo, según informó Martínez, hay 668 expedientes en trámite.

Sobre los robos y asaltos acaecidos en los últimos días, Maribel Martínez declaró que “son muy llamativos, crean alarma social y se tratan con aires macabros por parte de los medios”. Al respecto de posibles soluciones, indicó que “estamos limitados, hay muchos chalets en San Vicente y no podemos acudir a todos”, aunque avanzó que “las semanas próximas nos reuniremos para debatir este asunto y buscar posibles medidas que podamos adoptar”.