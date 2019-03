El conflicto con los Policías locales también tuvo presencia durante la sesión plenaria

En el pleno también se dejaron ver los representantes de los sindicatos policiales del municipio, tomando la palabra varios de ellos para criticar la gestión que se está realizando desde el área de Recursos Humanos, con el precio de la hora extra como telón de fondo.

El primero en intervenir, durante el turno de palabra del público, fue un miembro del sindicato SPPLB, quien criticó a José Luis Lorenzo (edil del área, PSOE), por “acusarnos de ponernos enfermos o no venir a trabajar cuando eso no es verdad”, argumentando que “el motivo es que no queremos hacer horas extraordinarias por un importe ilegal, inferior a la hora ordinaria”.

Este miembro de la Policía Local, que se identificó con el nombre de Alejandro, también se refirió a la ausencia de agentes: “en la noche estamos tres policías en la calle para proteger todo el municipio y el extrarradio, nos tiene vendidos en la calle y no le veo hacer vídeos de ello cuando estamos sacando el trabajo de 30 policías menos”, expuso.

En su turno de réplica, Lorenzo mostró sus discrepancias, recordando que “es este concejal el que ha hecho la propuesta de modificar el precio de la horas extra porque lo considero bajo en San Vicente”.

Además, el edil socialista recalcó que “ese precio lo marca el convenio que firmaron sus representantes sindicales”. Lorenzo dejó caer que “los servicios de fiestas se cobran como productividad, donde el valor de la hora extra es mayor, por ello es bueno que la ciudadanía sepa que los agentes sí que fueron a trabajar en la cabalgata pero no (algunos) a la San Silvestre donde la hora extra no se incluía dentro del complemento de productividad”.

Respecto a la situación actual en la que se encuentra el asunto, el concejal de Recursos Humanos indicó que “tenemos unanimidad sindical y de parte de la corporación, además de un informe jurídico para avalar la subida de la hora extra, pero también hay recomendaciones verbales de algún técnico de la casa para no traer todavía a pleno la propuesta, por ello quiero esperar a tener todas las garantías”.

El debate se extendió todavía más, repitiendo estas mismas argumentaciones e interviniendo representantes de prácticamente todos los sindicatos. “En la cabalgata vinimos a trabajar porque se nos impuso mediante un decreto de alcaldía, de no ser así no hubiéramos venido”, aclaro Alberto García, secretario de CCOO.

Además, los sindicatos también lamentaron no haber cobrado todavía esas esas horas realizadas durante el día de reyes. “El primer interesado en que se solucionen los problemas soy yo, pero tengo que recordar que los policías no le sacan el trabajo adelante al Alcalde, se lo sacan a toda la ciudadanía de San Vicente”, concluyó el primer edil, Jesús Villar.