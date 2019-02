El concejal de cultura provoca la desaparición de la AM El Tossal

Una Asociación con más de 120 socios y socias, una banda de 84 músicos, una Colla de Dolçainas i Tabals, un grupo de Teatro, una Colla de Nanos i Gegants, un grupo de música contemporánea con instrumentos tradicionales (único en la Comunidad Valenciana) y un grupo de 42 educandos, se concentrarán el próximo sábado de 10:00 a 13:00 h frente al Mercado Municipal de Sant Vicent, en la Avda. de la Libertad, para protestar por la falta de un local para poder ensayar y trabajar en aras del fomento de la cultura para Sant Vicent.

Se les desalojó del edificio que utilizaban y tenían cedido por el Ayuntamiento en la C/ Pi y Margall, con la promesa de volver cuando acabaran las reformas. Primera mentira.

Se les metió en un gimnasio de un colegio durante un año, sin condiciones mínimas para realizar su actividad. Después de denunciarlo en las redes sociales con una gran repercusión mediática y presionar al ayuntamiento, les concedieron la utilización del Auditorio en determinados días y horas concretas de forma “permanente y exclusiva”. Otra mentira.

"Tan solo piden, al igual que los demás, un local en condiciones para poder realizar su labor en su propio pueblo"

Se enteraron por la prensa que no podrían usar el Auditorio durante los viernes del mes de febrero y casi todo marzo, por distintas actividades del Auditorio, que es el día de mayor utilización por parte de las distintas agrupaciones de la A.M. El Tossal.

Se les ofreció un local para usarlo de sede y dar clases a los educandos, diciéndoles que lo rehabilitarían para tal efecto. A fecha de hoy sigue lleno de los trastos que habían y no ha habido ninguna actuación para reformar y adecuar el local. Más mentiras

Antes de esto ya se tuvieron que suspender 7 ensayos por ocupación del Auditorio.

Solicitaron mantener una reunión con el Alcalde ya que la comunicación con el Concejal no tiene sentido (promete y no cumple) pero a fecha de hoy no han recibido contestación de dicha reunión.

Son conscientes que el Auditorio ha de estar en uso continuo. Pero no aceptan el “ninguneo” y las mentiras a las que están sometidos por Cultura.

Tan solo piden, al igual que los demás, un local en condiciones para poder realizar su labor en su propio pueblo. Y NO PARARÁN HASTA CONSEGUIRLO

A fecha de hoy sigue sin haber respuesta por parte del Ayuntamiento.