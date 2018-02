El círculo Podemos San Vicente y Sí Se Puede apoyan a la PAH Raspeig en su denuncia contra el Ayuntamiento

Tanto el Circulo de Podemos en San Vicente como su partido local Sí Se Puede San Vicente apoya a La Plataforma Stop Desahucios Raspeig en la denuncia por la falta de compromiso del Ayuntamiento de San Vicente con los acuerdos en materia de vivienda .

Nuevamente se presentó por registro conjuntamente con esta plataforma un escrito de Sí Se Puede San Vicente solicitando una reunión urgente con alcaldía, en la que se nos informe de cuando, con que espacio y con que medios cuentan para poner en funcionamiento la oficina municipal de vivienda cuya creación se aprobó en septiembre de 2015, y cuando van a ser y en que formula una realidad la compra de vivienda social, máxime cuando nos enteramos ayer de que la plica para la compra de las mismas ha sido de nuevo paralizada.

Con fecha 12 nos enviaron un escrito desde la concejalía de Bienestar Social tanto al GM. Sí Se Puede, como Stop Desahucios Raspeig, el cual no solo no responde a ninguna de las preguntas de manera concreta, sino ademas se falta a la verdad al decir que el ayuntamiento esta asesorando en materia de intermediación hipotecaria hecho que es incierto ya que esta función no la tiene asignada ningún departamento

Por ello tanto desde el Circulo Podemos San Vicente como desde su partido local Sí Se Puede San Vicente apoyamos a esta Plataforma en su solicitud de querer un compromiso con fechas de cuando va a estar en marcha la oficina municipal de vivienda y de cuando van a estar disponibles las viviendas sociales “ porque las familias no pueden esperar”.

También queremos aprovechar para solicitar a la ciudadanía sanvicentera les apoye en la recogida de firmas que están realizando a fin de que el Ayuntamiento cumpla con sus compromisos.